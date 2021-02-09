Преемник Меркель о расширении ЕС: Мы должны поддержать Украину

09.02.2021 02:57

Укринформ

Лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет поддержал идею предоставления Украине европейской перспективы.

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает Укринформ.

"Мы должны поддержать Украину в её трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу", – цитирует Мельник слова Лашета в интервью немецким СМИ.

Breaking‼️

Лідер ХДС Армін Лашет підтримує ідею розширення ЄС та надання Україні європейської перспективи‼️

Чи має Україна стати членом ЄС?

«Ми повинні підтримати Україну на її важкому шляху і при цьому також відкрити європейську перспективу»

Браво👏🏻

Danke @ArminLaschet🙏🏻 pic.twitter.com/Hr9439tsP5

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) February 8, 2021

Кроме того, в беседе с журналистом, которая стала первым интервью Лашета после избрания его главой ХДС, политик поддержал сохранение санкций против России и выступил за дальнейшее сближение Киева и Брюсселя.

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Напомним Армин Лашет является премьер-министром немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия. Возглавив партию после внутрипартийного голосования он стал одним из наиболее вероятных персон, которые могут стать новым канцлером ФРГ.

Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA

По материалам: Укринформ