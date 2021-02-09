ПДЧ в НАТО: Шмыгаль говорит, что Украина работает, чтобы не отставать от Грузии

ПДЧ в НАТО: Шмыгаль говорит, что Украина работает, чтобы не отставать от Грузии

09.02.2021 19:18

Укринформ

Украина хочет не отставать от Грузии в вопросе получения Плана действий по членству в НАТО и для этого активно выполняет задачи по воплощению стандартов Альянса.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время совместного брифинга с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, передает корреспондент Укринформа.

«Членство в НАТО является важным приоритетом для Украины. Мы сегодня обсуждали это с господином генеральным секретарем. Мы абсолютно готовы и делаем наше домашнее задание… Мы хотим, конечно, не отставать далеко от Грузии и в идеале получить вместе с Грузией ПДЧ. Активно над этим работаем », – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина приняла ряд законопроектов и продолжает реформировать Вооруженные силы, продолжает переход на стандарты НАТО, проводит совместные учения, участвует совместно с НАТО в международных операциях.

«У нас много наработок, которые дают нам надежду на быстрое выполнение домашнего задания. Достижение стандартов НАТО в секторе безопасности и обороны Украины и будет той предпосылкой, когда мы получим возможность стать членом НАТО. На сегодняшний день нашей краткосрочной стратегией является получение Плана действий по членству », – сказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что встреча со Столтенбергом является «достаточно положительным и важным символическим сигналом, дает хороший заряд, хорошую надежду».

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Как сообщалось, НАТО в июне предоставило Украине статус партнера расширенных возможностей. Таким образом, Украина стала шестым таким партнером НАТО наряду со Швецией, Финляндией, Грузией, Австралией и Иорданией.

На саммите НАТО в 2021 году планируют рассмотреть вопрос получения ПДЧ Грузией.

В декабре прошлого года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не видит индикаторов для получения Грузией раньше Украины Плана действий по членству в НАТО, но если она опередит, это лишь укрепит украинские позиции, потому что покажет, что и для Украины ПДЧ становится совершенно безальтернативным.

Кулеба выразил убеждение, что для Украины на саммите НАТО осенью 2021 года «сто процентов будет подтверждена политика открытых дверей».

В свою очередь министр обороны Андрей Таран, обращаясь в декабре к послам и военным атташе стран-членов НАТО, заявил, что Украина надеется получить План действий по членству на саммите Альянса в 2021 году.

По материалам: Укринформ