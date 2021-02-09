НАБУ требует от Офиса генпрокурора вернуть ему дело Татарова

08.02.2021 15:49

Укринформ

Национальное антикоррупционное бюро направило в Офис генпрокурора постановление, в котором запрашивает уголовное дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Как передает Укринформ, соответствующая информация обнародована на странице ведомства в Фейсбуке.

"НАБУ и САП в третий раз официально сообщили ОГП, что уголовное производство по подозрению экс-народного депутата и заместителя руководителя Офиса Президента должны расследовать детективы НАБУ. Поэтому, Национальное бюро истребует дело в ОГП. Соответствующее постановление директора НАБУ, согласованное с прокурором САП, направлено в Офис Генерального прокурора 8 февраля 2021 г. ", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что изменение ранее сообщенного подозрения народного депутата не может быть надлежащим основанием для поручения осуществления досудебного расследования этого уголовного производства другому органу досудебного расследования, кроме НАБУ.

В ведомстве указывают, что дело в отношении Татарова уже в третий раз испрашивают в ОГП. Предыдущие два постановления – 28 декабря прошлого года и 5 января текущего года – как утверждают в НАБУ, в ОГП проигнорировали.

Как сообщал Укринформ, ранее пресс-служба Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда сообщила о приостановлении решения Печерского райсуда от 14 декабря 2020 года, которым дело в отношении заместителя председателя Офиса Президента Олега Татарова забрали из НАБУ.

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В то же время сам чиновник утверждает, что АП ВАКС не принимала решения относительно обязательства Генерального прокурора отменить решение о передаче его дела в СБУ.

1 декабря 2020 г. редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в Фейсбуке сообщил, что бывший народный депутат и экс-руководитель "Укрстроя" Максим Микитась дал обличительные показания на Татарова по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии.

По словам журналиста, Микитась сообщил следствию, что Татаров во время работы в "Укрбуде" якобы подкупил эксперта МВД, чтобы тот фальсифицировал экспертизу в пользу компании.

Сам Татаров отрицает свою причастность к преступлениям. Его адвокат Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева.

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В НАБУ сообщили, что Офис Генерального прокурора поздно вечером 23 декабря изменил подследственность дела заместителя председателя Офиса Президента Татарова, забрав ее у Национального антикоррупционного бюро и передав Службе безопасности.

15 января НАБУ распространило информацию, что Высший антикоррупционный суд принял решение, согласно которому уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса Президента должно быть возвращено в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

В свою очередь Татаров опроверг информацию о том, что уголовное производство в отношении него передано от СБУ в НАБУ.

По материалам: Укринформ