На Банковой прокомментировали решение суда о недопуске Тупицкого в КСУ

На Банковой прокомментировали решение суда о недопуске Тупицкого в КСУ

08.02.2021 17:49

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что глава Конституционного суда Александр Тупицкий не смог обосновать некорректность его недопуска в здание КС из-за его отстранения от должности и прибегает к публичной дискредитации госинститутов.

Об этом он рассказал в переданном Укринформу комментарии об отказе Окружного административного суда Киева Тупицкому запретить УДО не пускать его на работу.

“Тупицкий сам не смог обосновать некорректность его недопуска в здание Конституционного суда из-за его отстранения от должности. Ещё раз, Тупицкий не смог доказать состоятельность собственных претензий в юридической плоскости и потому опять прибегает к инструментам публичной дискредитации государственных институтов”, – отметил Подоляк.

Он напомнил, что ОАСК в понедельник рассмотрел заявление Тупицкого об обеспечении иска против Управления государственной охраны и пришёл к выводу, что Тупицким «не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств того, что его права и интересы как-либо нарушаются до принятия решения по этому иску».

Читайте также: Глава НАПК составил два протокола на Тупицкого

В то же время советник руководителя ОП заверил, что в самом КСУ нет проблем с выплатой зарплат в связи з отстранением Тупицкого от должносты главы суда.

“Насколько можно судить по заявлениям, которые неоднократно звучали в Конституционном суде, у них нет проблем с выплатой зарплат, а также в целом с обеспечением рабочего процесса, поскольку соответствующую печать на документах может поставить руководитель секретариата суда», – заявил Подоляк.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение глава государства принял «после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса генерального прокурора».

Читайте также: Суд отказал Тупицкому, просившему запретить УГО не пускать его на работу

Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление о недопустимости несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

19 января Управление госохраны сообщило, что не допустило Тупицкого в здание КС в соответствии с запросом Государственного бюро расследований. В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию производства в отношении него.

Сам Тупицкий вызвал на место события правоохранителей вследствие препятствования выполнению им служебных обязанностей.

1 февраля стало известно, что в Верховный Суд поступил иск Тупицкого, в котором он оспаривает указ Президента об отстранении от должности судьи КС.

3 февраля Верховный Суд отказался открывать производство по отстранению главы КСУ.

8 февраля Окружной административный суд Киева отказал Тупицкому в удовлетворении заявления об иске, в котором он просил запретить Управлению государственной охраны препятствовать ему исполнять полномочия главы КСУ.

Читайте также: Офис генпрокурора будет просить Зеленского продлить отстранение Тупицкого – источник

Ранее в понедельник научный консультант КСУ Анатолий Селиванов заявил, что Указ президента об отстранении судьи Конституционного суда Украины Тупицкого заблокировал выплату зарплат и проведение коммунальных платежей.

По материалам: Укринформ