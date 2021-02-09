Международная консультативная группа поддержит Украину в реформировании СБУ – посольство США

09.02.2021 12:08

Укринформ

Международная консультативная группа на встрече с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной выразила твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах реформирования Службы безопасности Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщило в Твиттере посольство США в Украине.

«Представители Международной консультативной группы встретились с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процесса реформирования СБУ, в частности на этапах принятия и реализации соответствующего закона», – говорится в сообщении.

Отмечается, что создание современной эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе лучших евроатлантических практик и принципов, в интересах всех граждан Украины

Как известно, Международная консультативная группа состоит из представителей Консультативной миссии ЕС, Представительства ЕС в Украине, Представительства НАТО в Украине и Посольства США в Украине.

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Как сообщалось, Верховная Рада 28 января приняла в первом чтении проект закона №3196-д «О внесении изменений в закон Украины «О Службе безопасности Украины» относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины.

Законопроектом предлагается ликвидировать спецподразделения СБУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Проектом также предлагается разграничить контрразведывательный и оперативно-розыскной виды деятельности Службы, в связи с чем предложено из Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» исключить контрразведывательную деятельность как основание для проведения оперативно-технических мероприятий. Отдельно определены контрразведывательные мероприятия, а также основания и процедура получения санкции на их проведение.

Реформа СБУ имеет многолетнюю историю. Она началась еще во времена президентства Ющенко. В 2008-2009 годах СНБО принял решение «О Концепции реформирования Службы безопасности Украины» и «Комплексную целевую программу реформирования Службы безопасности Украины». Был даже зарегистрирован законопроект, который снят с рассмотрения. В 2015 году было объявлено о новой реформе. На ней настаивали международные партнеры. Одним из главных условий была ликвидация спецподразделений, которые занимаются экономическими преступлениями.

По материалам: Укринформ