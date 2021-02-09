Депутаты предлагают запретить жаловаться омбудсмену на Президента, Раду и Кабмин

09.02.2021 16:08

Укринформ

Верховной Раде предлагают запретить подавать индивидуальные жалобы Уполномоченному по правам человека на действия либо бездействие Президента, Верховной Рады, Кабинета Министров, а также судей Конституционного Суда и других судов.

Как сообщает Укринформ, это предусмотрено законопроектом №5019 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования правовых основ деятельности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека» авторства 16 народных депутатов из разных фракций и групп, обнародованном на сайте парламента.

Законопроектом предлагается, в частности, внести изменения в закон «Об Уполномоченном Верховной Рады по правам человека» и предусмотреть, что «действие настоящего закона не распространяется на деятельность Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, а также судей Конституционного Суда Украины и судей других судов».

Однако, как уточняется в объяснительной записке, «исключение деятельности таких органов из-под сферы действия закона не означает, что Уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основных свобод».

Кроме этого, предусматривается снижение минимального возраста для кандидата на должность омбудсмена от 40 до 35 лет, а также расширяются возможности для выдвижения кандидата в омбудсмены. Авторы законопроекта предлагают разрешить выдвигать кандидатов на должность омбудсмена общественным организациям.

Также предлагается вернуть тайное голосование за назначение Уполномоченного ВР по правам человека.

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Как сообщалось, решение о назначении на должность и освобождение от должности Уполномоченного Верховной Рады по правам человека принимается Верховной Радой открытым голосованием большинством голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.

По материалам: Укринформ