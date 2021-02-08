Зеленский анонсирует 30 масштабных еженедельных форумов

08.02.2021 10:50

Укринформ

Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який складатиметься з 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.

Президент Владимир Зеленский дал старт большому общественному диалогу в рамках празднования 30-летия Независимости Украины, который будет состоять из 30 масштабных еженедельных форумов о жизненно важных для страны вопросах.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Глава государства заявил в выступлении на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Сегодня проходит первое мероприятие, которым мы начинаем серию 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Это старт большого общественного диалога с участием власти, общественности, наших международных пратнеров, украинских экспертов, ученых, журналистов и просто всех обычных граждан Украины. В течение следующих месяцев, кроме COVID-19, мы будем говорить о безопасности и обороне, мире и войне, Крыме и Донбассе, коммунальных тарифах, судебной и антикоррупционной системе, сельском хозяйстве, диджитализации и инфраструктуре, образовании, науке, культуре и спорте, о медицинской и социальной сферах, об украинской промышленности, экологии, местном самоуправлении и многих других очень важных вещах, которые являются опорой нашей независимости", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что весь этот год, когда Украина будет праздновать 30-летие обретения Независимости, будет полон мероприятий и важных событий, а формат празднования 24 августа будет для Украины беспрецедентным.

"Но 30 лет Независимости – это не просто дата и праздник, это время, когда следует подводить предыдущие итоги, признавать ошибки, делать правильные выводы, ставить амбициозные цели и вместе двигаться вперед. Для этого всем нам необходим длинный, обстоятельный, возможно, непростой, но честный разговор. Поэтому каждую неделю это место будет становиться площадкой для главных тем Украины, местом диалога, вопросов, ответов, а самое главное – поиска и генерации решений", – акцентировал Президент.

В этом контексте Глава государства призвал всех наших граждан следить за дискуссиями, особенно в контексте принятия закона о народовластии и будущих референдумов в Украине.

"Эти форумы могут дать вам понимание многих процессов, полезную информацию и ответы на очень важные вопросы", – убежден Зеленский.

Как сообщал Укринформ, в Киеве начал работу трехдневный Всеукраинский форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Мероприятие проходит в КВЦ "Парковый". В открытии форума принял участие Президент Владимир Зеленский. Согласно повестке дня, на мероприятии ожидается участие Премьер-министра Дениса Шмыгаля, представителей правительства, Верховной Рады, Европейского Союза.

Планируется, что на форуме будут обсуждать планы правительства на 2021 год по преодолению пандемии, в частности, мероприятия по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

По материалам: Укринформ