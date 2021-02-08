Санкции это правильно, потому что они начинают действовать без задержек

03.02.2021 18:20

Укринформ

Телеканалы, работа которых заблокирована решением СНБО, постоянно вредили национальной безопасности Украины во время войны. О какой «свободе слова» речь?

Президент Украины подписал решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года поздно вечером в тот же день. Подобная оперативность в украинской практике бывает не часто и о многом говорит. В решении СНБО с нейтральным названием «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», на самом деле, речь идет о вопросе, который поднимался в Украине очень давно. То, что нынешняя власть опирается на решения, принимаемые при власти предыдущей – Закон и Постановление парламента от 2018 года – это тоже красноречивый факт. Конечная цель одна – заблокировать вещание телеканалов «пула Медведчука», которые давно и последовательно отравляют сознание украинской аудитории в интересах России, страны которая уже 7 лет ведет против Украины агрессивную войну.

Как Виктору Медведчуку, личному другу Путина, удалось сконцентрировать под своим влиянием такой пропагандистский кулак, организовать схему его щедрого финансирования из кремлевских сейфов – это вопрос отдельный. Отметим лишь, что и СБУ, и журналисты-расследователи, и Сети – говорили и говорят об этом много и доказательно, иногда – эмоционально.

О том, что такое решение уже созрело и перезрело, свидетельствует мгновенная реакция социума – сетей, заметных украинских публицистов. Уже на утро 3 февраля число комментариев не поддавалось учету. Поэтому сосредоточимся на принципиальных вопросах.

Почему санкции и почему против Тараса Козака?

Потому что санкции это то, что вступает в действие сразу. Конечно, Украина правовое государство, и их можно обжаловать в суде, а суды украинские – далеко не образец справедливости. Но если бы случилось наоборот, и государство с судов начало – этот процесс, как показывает практика, растянулся бы на годы и к тому же служил бы постоянно действующим информационным поводом для той же антиукраинской пропагандистской атаки. То есть информационная война, развязанная Кремлем, не только бы продолжалась беспрепятственно, а получила бы новый импульс.



Тарас Козак

Гражданин Украины Козак – номинальный бенифициар юридических лиц, в отношении которых применены санкции – «ООО «Ариадна ТВ», ООО «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», ООО «ТВ ВЫБОР», ООО« Телерадиокомпания «112 ТВ», ООО «ЛИДЕР ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «НОВОСТИ 24 ЧАСА», ООО «Новые коммуникации». Казак – ближайшее доверенное лицо Медведчука, и он вкладывает явно не свои деньги в финансирование пропагандистского пула. О происхождении этих средств неоднократно предупреждала СБУ. Собственно, и на Западе прекрасно знают, как это делается Кремлем. Выборы президента в США 2016 года, референдум в Великобритании о выходе из ЕС, референдум в Каталонии о независимости от Мадрида – это только самые известные примеры, некоторые из них – уже официально расследованы. Козак находится под полным влиянием Медведчука, а тот – выполняет указания из Москвы. О том, что это так, а не иначе, убедительно свидетельствует мониторинг этих телеканалов – «112», «ZIK», «NewsOne».

Так что они показывают?

Это антиукраинская пропаганда откровенная и неприкрытая, которая не раз становилась причиной судебных претензий со стороны государственного регулирующего органа – Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Ее основные нарративы «Майдан – это мятеж против законной власти, и он подлежит десакрализации», «Крым и Донбасс – это не агрессия и аннексия со стороны Москвы, а спасение от убийств и произвола со стороны Киева», «Украина исповедует нацизм», «Украина – это не государство, а колония США под внешним управлением» и другие. Одно название пропагандистского ток-шоу «Пахнет Соросом», показанного год назад, чего стоит. Это все пропагандистский набор Лубянки – непосредственно, согласно там составленных планам и на деньги, присланные оттуда. Долго ли еще можно было терпеть эти помои, которые выливали на головы украинских телезрителей? Риторический вопрос. Удивительно, что так долго терпели.

Что дают санкции?

Чем-то это похоже на известный исторический факт, когда крестного отца мафии в США Аль-Капоне посадили в США не за убийства и грабежи, а за неуплату налогов. Оккупированные районы Донбасса – вотчина мафиозного бизнеса, через них «экономически общаются» такого рода деятели из Украины и России. Там, в частности, зарабатываются деньги, на которые финансируется «пул Медведчука». Поэтому «финансирование терроризма» – это вполне аргументированное основание для введения санкций. А именно – блокирование активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение которых является условием для осуществления определенного вида деятельности; запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины; прекращение предоставления услуг по ретрансляции / распространению телепрограмм, предоставление телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей общего пользования… Исчерпывающий перечень. А что, нет?

Правовые основания – законные и системные

Прежде всего, это Закон Украины «О санкциях», принятый Верховной Радой 8-го созыва в 2018 году. А еще – постановление того же парламента от 4 октября 2018 года «Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», действующее до сих пор. Там речь шла о юридических лицах – владельцах лицензии, на основании которых работали телеканалы из «пула». И охарактеризованы они в Постановлении так: «…в деятельности юридических лиц (…) имеются системные признаки подражания дискурсивным практикам российской имперско-шовинистической пропаганды, на постоянной основе фиксируются проявления пропаганды и распространения идеологии терроризма».

А в пункте 2 статьи 1 закона «О санкциях», в частности, значится следующее: «Санкции могут применяться со стороны Украины по отношению к (…) субъектам, осуществляющим террористическую деятельность». Зарабатывание денег на преступных схемах в зоне военного конфликта – это тоже оттуда.

Так что круг замкнулся.



Медведчук тоже не самостоятельная фигура

Кроме того, санкции на основе этого закона СНБО уже вводились. 28 апреля 2017 года был обнародован указ тогдашнего президента, которым санкции вводились против 1228 человек. И среди них – тоже были граждане Украины. А санкции были подобные нынешним – блокирование активов – ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

Телеканалы из «пула» де-юре оформлены на Тараса Козака. Эти телеканалы уже очень давно используются исключительно для участия в дезинформационных компаниях России против Украины, а это не может не координироваться из самой России.

Санкции против Тараса Козака и его юрлиц – это решение о национальной безопасности. В условиях развязанной Россией войны, которая идет и в информационном пространстве. Не реагировать на такое – это и есть нарушение Конституции.

А что теперь с ними будет?

В законе «О санкциях» не сказано, что против того же Тараса Козака, должен быть приговор суда, устанавливающий вину в террористической деятельности. Гибридная агрессия России против Украины продолжается. А на войне надо реагировать быстро и адекватно. И если ты не готов стрелять, не показывай оружие нападающему. Финансирование деятельности через схемы, которые позволяют «заработать» оккупантам, в том числе и через схемы с поставками угля – это факт, который не должен оставаться без реагирования. СБУ известно также и о постоянной коммуникации с представителями государства-агрессора пропагандистских компаний против Украины. Что это, как террористическая деятельность?

Санкции не часть судебных процессов, это не приговор. Санкции – это оружие, которое применяется для защиты, для оперативного устранения конкретной угрозы. Поэтому с ними не принято медлить во всем мире. В Украине было множество публикаций и о том, как управляются телеканалы «пула». Тарас Козак фактически подставное лицо, которое контролирует Медведчук. Но и сам Медведчук не самостоятельное лицо. Он распорядитель незаконной российской собственности в Украине и работает исключительно в интересах Кремля и по его указаниям Для этого есть доказательные расследование программы «Схемы» (Радио Свобода). И поэтому именно санкционный механизм именно то, что прежде всего надо применять при таких обстоятельствах для защиты национальной безопасности и интересов украинского общества.

Каковы перспективы обжалования санкций в суде?

Если кто-то в Украине считает, что его права нарушены, то обратиться в суд – его неотъемлемое право. Конечно, надо учитывать специфику украинской «недореформированной» системы. Обоснованные претензии к ее, в частности, беспристрастности есть ко всей вертикали – от, скажем, какого-нибудь Шевченковского райсуда – до Конституционного суда Украины. Но. Уровень резонанса от этого дела не слишком много дает возможностей для маневров «за кулисами». А еще есть очевидная прозрачность и основательность аргументов решения, принятого СНБО в интересах Украины, факты работы телеканалов «пула» в интересах агрессора. Поэтому адвокатам Козака будет трудно обосновать в суде линию возражения.

А как со «свободой слова»?

Вот это, пожалуй, и будет основой претензий адвокатов и шума со стороны деятелей из ОПЗЖ – партии Медведчука. Давайте разбираться. Вообще-то, это прекрасная возможность, чтобы наконец разграничить в отечественной практике понятия «свобода слова» и «вражеская пропаганда». Создается впечатление, что даже профессиональная медиа-среда с этим однозначно разобралась. Абсолютное большинство известных экспертов поддержали решение СНБО.

Так что круг замкнулся.



В Украине работают десятки вещателей

А как насчет аудитории пула. Может, нарушены его права? Там разные люди, но есть печальный факт: среди них много тех, кто настроен пророссийски, а следовательно – антиукраински. Для них помои, которые льются на Украину – бальзам для души. Но такого народа в Украине – максимум 15%, и поэтому нужно подумать и о других украинцах, подавляющем большинстве, чьи национальные чувства «пул Медведчука» регулярно унижает и заливает грязью.

Кроме того, в Украине работают десятки вещателей. Прекратили свою работу только три телеканала, которые работали против Украины и на деньги России. К сожалению, в Украине остаются вещатели, к которым такая аудитория может легко перейти. Наполнение эфира у них – довольно похожее, они работают на основе единой повестки дня, продиктованной известно откуда. Кстати, проанализировать их работу тоже не помешало бы. Конечно, люди имеют право на собственное мнение и собственные оценки. Так может, хоть бы научились выбирать слова? И деньги бы не брали у агрессора и террориста?

А вот реальной угрозой для свободы слова представляют фейк-волны и целенаправленные кампании дезинформации, продвижение лживых нарративов, оправдание агрессивных действий России. Это они искажают свободу слова. Поэтому решение о санкциях логично и ввиду этого.

Давать разные точки зрения и не обслуживать своих владельцев так, будто больше никого в стране нет – об этом должны не забывать люди, которые называют себя журналистами.

Дмитрий Пересиченко, Киев

По материалам: Укринформ