Президент Литвы призвал Украину продолжать курс на ЕС и НАТО

08.02.2021 06:06

Укринформ

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинские власти продолжать путь на присоединение к ЕС и НАТО.

Как передает Укринформ, соответствующее обращение по случаю второй годовщины принятия изменений к Конституции Украины относительно стратегического курса на членство в ЕС и НАТО президент Литвы разместил в Твиттере.

"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, указав стратегическими целями присоединение к ЕС и НАТО. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины", – говорится в сообщении.

Two years ago 🇺🇦 Parliament voted to amend the constitution by stating strategic objectives to join #EU & @NATO. This historic decision consolidated 🇺🇦 geopolitical choice. 🇱🇹 supports 🇺🇦 efforts! 🇺🇦 stay strong on this way! @ZelenskyyUa pic.twitter.com/IpNDisfQ5N

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 7, 2021

Науседа заверил, что Литва поддерживает усилия Украины на этом пути и призвал неустанно стремиться к выбранной цели.

Как сообщалось, Верховная Рада 7 февраля 2019 года приняла Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированный Президентом.

Он вступил в силу 21 февраля.

Этим документом вносятся изменения в Конституцию Украины, которыми закрепляется необратимость стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.

В то же время из положений Конституции исключается пункт, предусматривающий использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.

