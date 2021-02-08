Президент Литвы призвал Украину продолжать курс на ЕС и НАТО
Президент Литвы призвал Украину продолжать курс на ЕС и НАТО
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08.02.2021 06:06
Укринформ
Президент Литвы Гитанас Науседа призвал украинские власти продолжать путь на присоединение к ЕС и НАТО.
Как передает Укринформ, соответствующее обращение по случаю второй годовщины принятия изменений к Конституции Украины относительно стратегического курса на членство в ЕС и НАТО президент Литвы разместил в Твиттере.
"Два года назад украинский парламент проголосовал за внесение изменений в Конституцию, указав стратегическими целями присоединение к ЕС и НАТО. Это историческое решение закрепило геополитический выбор Украины", – говорится в сообщении.
Two years ago 🇺🇦 Parliament voted to amend the constitution by stating strategic objectives to join #EU & @NATO. This historic decision consolidated 🇺🇦 geopolitical choice. 🇱🇹 supports 🇺🇦 efforts! 🇺🇦 stay strong on this way! @ZelenskyyUa pic.twitter.com/IpNDisfQ5N
— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) February 7, 2021
Науседа заверил, что Литва поддерживает усилия Украины на этом пути и призвал неустанно стремиться к выбранной цели.
Как сообщалось, Верховная Рада 7 февраля 2019 года приняла Закон "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора)", инициированный Президентом.
Он вступил в силу 21 февраля.
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Этим документом вносятся изменения в Конституцию Украины, которыми закрепляется необратимость стратегического курса государства на обретение полноправного членства в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.
В то же время из положений Конституции исключается пункт, предусматривающий использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды в соответствии с международными договорами.
По материалам: Укринформ