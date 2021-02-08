Потураев объяснил, как закон «О медиа» дополнит решение СНБО по телеканалам

08.02.2021 16:58

Укринформ

Совет национальной безопасности и обороны не решает комплексно вопросы защиты украинского медийного пространства, а одним из шагов на пути решения этих проблем должно стать принятие закона "О медиа".

Такое мнение высказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время выступления на международном круглом столе в Укринформе на тему: "Мировые практики защиты информационного пространства государства от информационной агрессии".

"Вопрос защиты украинского медийного пространства решение СНБО, к сожалению, не решает комплексно. Оно отчасти решает это, только частично. И именно поэтому нам следует продолжить говорить о защите украинского медийного пространства от дезинформации, от информационных атак, от фейковых операций манипулятивных. И, конечно, что одним из шагов на пути такого комплексного решения этих проблем обеспечения надежной информационной защиты государства, будет и, я надеюсь, станет принятие подготовленного законопроекта "О медиа", и, собственно, некоторые детали которого мы сейчас дорабатываем", – отметил депутат .

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Потураев надеется, что в течение месяца или даже скорее законопроект "О медиа" можно будет вынести на рассмотрение зал Верховной Рады.

В то же время политик отметил, что закон о медиа не решит всех проблем, с которыми мы сталкиваемся в информационной войне Российской Федерации против Украины.

"Потому что он, на самом деле, как я неоднократно подчеркивал, касается именно медиа и деятельности медиа, абсолютно всех, которые есть в Украине, как традиционные, так и онлайн-медиа. Но он очень мало касается контента. Там есть статья 36, ограничивающая контент в рамках, общепринятых во всем цивилизованном мире. Там говорится о языке ненависти, продвижении порнографии, проституции, в частности, детской, адвокации преступлений нацистского или большевистского режимов и т.д., там всего 12 пунктов. Есть еще девятый раздел, который прямо и очень подробно говорит о запрете адвокации российской агрессии, то есть о запрете непризнания российской агрессии и запрете называния конфликта гражданским и так далее", – рассказал Потураев.

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Он добавил, что этот раздел подробно проработан и содержит соответствующие жесткие санкции за его нарушение.

"Потому что мы относим такие нарушения к грубым и там применяется механизм, который позволит лишать такие медиа, которые будут этим заниматься, или лицензии, или регистрации. Но этот закон не идет в изучение вопросов, а что же это такое, дезинформация, манипуляция общественным мыслью. Он в это глубоко не шел с самого начала", – отметил председатель комитета.

Он добавил, что эти вопросы должны быть прописаны в законе о дезинформации.

"В свое время, когда обсуждали еще во времена министерства господина Владимира Бородянского и председательства в нашем комитете господина Александра Ткаченко, эти проблемы еще осенью 2019 года мы решили, что это должны быть два разных закона. Один – именно, собственно о медиа, как они функционируют, по каким правилам и немного о том главном, что Украина не воспринимает в контенте медийном. А вот другие вопросы должны быть решены в законе, который упрощенно назвался тогда "О дезинформации" или "О противодействии дезинформации", – сказал Потураев.

По словам политика, этот законопроект тогда вызвал очень острую реакцию со стороны как медийного сообщества, так и части гражданского общества.

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"В частности, хочу напомнить, что очень большой шум поднимался как раз со стороны тех каналов, которые сейчас прекратили свое вещание – как против закона относительно борьбы с дезинформацией, так и до недавнего времени как раз против нашего законопроекта" О медиа ". И понятно почему – потому что там , конечно, регулярно нарушался еще не принятый девятый раздел – в эфире тех каналов откровенно издевались как раз из тех вещей, которые у нас прописаны в девятом разделе закона "О медиа", – отметил он.

Потураев убежден, что необходимо разработать и принять четкое законодательство с понятными прозрачными критериями, которое позволит защищать украинское пространство системно, а не ущемляя свободу слова, определив, что мы допускаем в Украине и что для нас абсолютно неприемлемо.

Кроме того, нардеп отметил, что его комитет выступает против инициативы, заложенной в законопроекте о СБУ, чтобы телеканалы можно было закрывать через соответствующее представление Службы безопасности.

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Он отметил, что комитет будет подавать соответствующие поправки и ожидает, что они будут учтены.

Как сообщал Укринформ, в июле 2020 года был зарегистрирован доработанный законопроект о медиа. Однако через волну критики и отсутствие полной поддержки его не вносили в сессионный зал.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik и их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов.

По состоянию на утро 3 февраля вещание этих каналов прекращено.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что это решение СНБО принято в соответствии со статьей 5 Закона "О санкциях", постановления Верховной Рады №2589-VIII от 4 октября 2018 года и предложений Службы безопасности Украины с целью защиты национальной безопасности и не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 февраля заявил, что законность санкций не вызывает сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что история с санкциями против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik может стать толчком к принятию закона о медиа, в котором четко прописан алгоритм действий относительно пропагандистов в медийной среде.

По материалам: Укринформ