Почему «погасли» NewsOne, ZIK и «112». И навсегда ли?

03.02.2021 20:37

Укринформ

Украина сделала долгожданный шаг в борьбе с вражеской пропагандой. Тот случай, когда шум о наступлении на свободу слова – неуместен

Президент Зеленский поздно вечером 2 февраля своим указом ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции будут действовать в течение пяти лет.

За соответствующее решение письменно (!) проголосовали 17 из 19-ти членов Совета национальной безопасности и обороны. И по состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» уже прекращено. Решение СНБО принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях", постановлением Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 года и предложениями Службы безопасности Украины.

Сейчас это все, что известно из официальных источников. Исходя из уровня внимания, которое приковала к себе в Украине эта новость, – этого «больше, чем мало». Внимательный читатель, например, мог заметить, что на некоторых информационных ресурсах в разделах с названиями вроде «Блоги», «Мнение», «Точка зрения» – ВСЕ материалы (а это 3, 5, 6 ссылок) были посвящены именно этому событию. Кажется, беспрецедентный случай в истории украинской медиа-сферы.

Доказательства собраны, их достаточно, «свобода слова» ни при чем

«Учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ представила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение», – сообщил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.



Игорь Жовква

Решение СНБО основано на показаниях и доказательствах о финансировании «пула Медведчука» государством-агрессором. Об этом заявил замглавы ОП Игорь Жовква в видеокомментарии, который есть в распоряжении Укринформа. "Основанием для блокирования стали неопровержимые свидетельства и доказательства того, что эти телеканалы уже долгий период времени финансируются государством-агрессором", – подчеркнул он.

И к нарушению свободы слова это не имеет никакого отношения. "Можно взять украинское медиапространство и посмотреть, сколько ежедневно, еженедельно проводится независимых журналистских расследований, направленных против президента, против власти в целом, и они продолжаются, очевидно, будут продолжаться, потому что это свобода и независимость СМИ. Но не стоит путать новости и фейки, пропаганду – это совершенно разные вещи", – подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Телеканалы, говорящие на «языке вражды»

Три названных телеканала входят в медиахолдинг «Новости», их якобы владелец Тарас Козак скупал постепенно, с октября 2018 по июнь 2019 года. «Якобы» – это не случайное слово. Тараса Козака считают подставным лицом в этой истории. Давний соратник «кума Путина» Виктора Медведчука Тарас Козак работал на разных должностях сначала в налоговой, а потом на таможне. То есть был госслужащим. Потом стал рядовым депутатом, и вдруг … превратился во всесильного олигарха, который смог себе позволить такое серьезное приобретение: в течение полугода – сразу три телеканала.

Причем невооруженным глазом видно, что определяет редакционную политику телеканалов кто-то один, точнее, единый центр. А она, эта политика, как показывают факты, совершенно неприемлема в условиях гибридной войны с Россией. И это – 100% не просто работа с пророссийской повесткой дня, это – выполнение медийного плана, разработанного и утвержденного не в Украине. А где? Вспомним лишь некоторые факты.

В июле 2019 года телеканал NewsOne и российский канал «Россия24» провели телемост под названием «Надо поговорить». Эту инициативу пытались навязать чуть ли не всем влиятельным украинским СМИ. Ее смысл был моментально оценен, и только телеканалы «пула» предоставили российским пропагандистам возможность открыто продвигать «лубянские нарративы» о том, что «Украина сама во всем виновата». Уже тогда СБУ предлагала созвать внеочередное заседание СНБО и ввести санкции против юридических лиц, вещающих под логотипами телеканалов NewsOne и «112 Украина».

А 28 февраля 2020 года телеканал ZIK провел телемарафон под красноречивым названием "Пахнет Соросом", в ходе которого сотрудники телеканала и приглашенные эксперты обсуждали деятельность Джорджа Сороса и «соросят» и их якобы «влияние» на украинское правительство, Верховную Раду, Генеральную прокуратуру и общественные организации.

Комиссия по журналистской этике (КЖЭ) публично осудила этот марафон за нарушение статей 6, 9, 10, 15 и 19 Кодекса этики украинского журналиста. Эти нарушения, по заключению экспертов, носили сознательный характер и были несовместимы с профессиональной журналистикой.

В свою очередь Независимый медиасовет нашел признаки языка вражды, антисемитизма, нарушения журналистских стандартов, требований законодательства и Редакционного устава телеканала ZIK в этом телемарафоне и предложил Нацсовету подробно промониторить каналы ZIK, NewsOne и «112 Украина».

А на 13 ноября телеканал ZIK анонсировал еще и такой марафон – «Реванш соросятни». В анонсе Нацсовет обнаружил, например, высказывания: «В Украине американская демократия превращается в реванш грантоедов, реванш соросятни и трагедии украинского народа» и другие. После анонса телеканал больше ни разу не вспоминал о событии ни в эфире, ни на сайте. Зато провел «тайный» марафон: инкорпорировал упоминания о Джордже Соросе и его «самом новом оружии» – новоизбранном президенте США Джо Байдене – практически во все программы 13 ноября.

Медиахолдинг "Новости" уже заявил о "политической расправе над неугодными СМИ" и добавил, что телеканалы, попавшие под санкции, будут бороться за свое право быть в эфире.

Действительно, это их право. Однако с этих каналов никуда не делись целенаправленные дезинформационные кампании, направленные на оправдание агрессивных действий России, продвижение ее интересов и обоснование позиции, искажающей реальность, превращая это искажение в оружие России.

Как связаны донецкий уголь и российская пропаганда

Ряд украинских СМИ, со ссылкой на собственные источники в СНБО, СБУ и ОПУ, высказали мнение, что юридическим основанием для санкций против Тараса Козака могли стать схемы с поставками угля с оккупированных территорий, способствующих «финансированию терроризма». «… Правоохранители установили, что средства, полученные от противоправной деятельности российской компании «Торговый дом «Донские угли», занимающейся угледобычей в оккупированном Донбассе (по данным российских систем бизнес-информации, с этой компанией через кипрские офшоры связана Оксана Марченко, жена Виктора Медведчука. – Ред.) частично направляются для финансирования деструктивной деятельности телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne», – пишет «Украинская правда». Раньше об этом также сообщило «Зеркало недели».

«По данным следствия СБУ … наличные средства от этих операций передавались в Украину для финансирования структур Козака», – пишет главред «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов. Таким образом, утверждает он, против Козака могут быть применены санкции как субъекта террористической деятельности.

«…Козак защищен пока депутатским иммунитетом – он народный депутат ОПЗЖ, и вести расследование против него можно только после согласия на привлечение к ответственности. Пока Козак подаст в суд, и Служба безопасности должна выложить доказательства причастности его к террористической деятельности в суде. Дело по Козаку находится в Главном следственном управлении СБУ, они будут готовить материалы для судебного процесса», – считает Бутусов. А если будет доказано, что Козак причастен к терроризму, то СБУ должно выдвинуть подозрение против него и начать уголовный процесс. Впрочем, для того, чтобы провести досудебное расследование Генеральный прокурор Ирина Венедиктова должен дать согласие на привлечение Козака к ответственности.

Даст ли госпожа Генпрокурор такое согласие? Господин Бутусов в этом случае настроен оптимистично. «По данным источников Цензор.нет, Ирина Венедиктова как член Совета нацбезопасности и обороны при президенте Украины, проголосовала за введение санкций против народного депутата Тараса Козака (…) Голосование Венедиктовой имеет особое значение», – добавил Юрий Бутусов.

Впереди долгий суд. Не исключено, быстрое «переодевание»



Зоя Ярош

Что касается дальнейшего развития событий, то можно не сомневаться, что адвокаты заблокированных ресурсов пойдут судиться с ВСУ. «Однако – суд не будет быстрым», – комментирует Укринформа адвокат Зоя Ярош.

Решение СНБО было принято указом президента, а такие указы, согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства, обжалуются в Верховный Суд как суд первой инстанции. «То есть, иск сразу подается в ВСУ, а не в скандальный ОАСК. Оспариваться должно не решение СНБО, а сам указ президента, которым это решение введено в действие. Более того, на момент рассмотрения дела судом действие Указа не останавливается», – объясняет Ярош.

А поскольку пропаганда и распространение идеологии терроризма и подстрекательство к насильственным действиям тоже входят в широкое понятие «террористическая деятельность», то владельцу телеканалов будет нелегко доказать обратное.

«Из имеющейся информации мы можем увидеть, что какие-то уголовные дела по этим вопросам были открыты и определенная доказательная база налицо. Впрочем, оценивать правомерность наложения санкций и того, насколько Козак и юридические лица телеканалов осуществляли террористическую деятельность, должен суд, или национальный (а это Верховный Суд в первой инстанции об отмене указов Президента), или же Европейский суд по правам человека », – добавил медиаюрист Максим Дворовый.



Максим Дворовый

Хочтя тут стоит отметить, что ЕСПЧ в целом с пониманием относится к ограничению вещания медиа, которые транслируют пропаганду терроризма (в частности, дело Roj TV AS v Denmark, где канал транслировал контент Рабочей партии Курдистана, признанной террористической организацией), а потому государство при надлежащей аргументации может выиграть дело. И рассматриваются дела в ЕСПЧ годами.

Но как надолго прекращено вещание «пула»? «Это зависит от скорости судебного разбирательства. Может быть и сценарий, при котором через 5-6 лет придется возвращать лицензии каналам после решения ЕСПЧ, но их влияние будет минимизировано. ЕСПЧ может согласно правилу 39 обязать Украину остановить исполнение этого Указа, был подобный прецедент в Грузии по телеканалу «Рустави 2». Может, быть и такое, что скоро просто зарегистрируют новые каналы с подобной концепцией или произойдет что-то вроде трансформации «Макси-ТВ» в «НАШ», когда лица, связанные с владельцами (т.е. Медведчук) получат несколько компаний с лицензиями и возобновят вещание на их частотах», – комментирует медиаюрист.

К слову о еще одном кандидате на «вылет» из эфира. Нацсовет на заседании в конце прошлого года рассмотрела результаты внеплановой проверки ООО «НАШ 365» (спутниковое вещание) и объявила компании предупреждение.

Как сообщает пресс-служба регулятора, предупреждение вынесено за несоблюдение Закона Украины «О телевидении и радиовещании» о необходимости соблюдать требования лицензии и распространение объективной информации.

Может ли пример медведчуковских телеканалов стать для «НАШего» поучительным? Думается, что да, но если гарантированно дойдет до уголовного дела. А здесь уже нужен закон, который, к сожалению, еще нет: Закон Украины «О коллаборационизме».

Оксана Полищук, Мирослав Лискович, Киев

По материалам: Укринформ