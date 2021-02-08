Офис генпрокурора будет просить Зеленского продлить отстранение Тупицкого – источник

08.02.2021 14:34

Укринформ

Офис Генерального прокурора будет просить Президента Владимира Зеленского продлить на два месяца действие Указа об отстранении председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого.

Об этом стало известно Укринформу из собственных источников.

"Офис Генпрокурора будет просить продлить Указ об отстранении Тупицкого еще на два месяца", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя КСУ Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. По сообщению пресс-службы главы государства, такое решение он принял «после получения и изучения специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса Генерального прокурора».

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Перед тем сообщалось, что Тупицкий подозревается в оказании влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление о недопустимости несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

19 января Управление госохраны сообщило, что не допустило Тупицкого в здание КС в соответствии с запросом Государственного бюро расследований. В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию производства в отношении его.

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Сам Тупицкий вызвал на место событий работников правоохранительніх органов из-за препятствования исполнению им служебных обязанностей.

1 февраля стало известно, что в Верховный Суд поступил иск Тупицкого, в котором он оспаривает указ Президента об отстранении от должности судьи КС.

3 февраля Верховный Суд отказался открывать производство по отстранению главы КСУ.

Также Тупицкий судится с УГО из-за того, что его не пропускают в здание суда.

По материалам: Укринформ