Обострением на Донбассе РФ может пытаться оказывать давление в переговорах – Машовец

Эксклюзив

08.02.2021 21:19

Укринформ

На Донбассе увеличилось количество нарушений Российской Федерацией своих обязательств по прекращению огня по сравнению со вторым полугодием прошлого года, хотя ситуация в целом не достигает уровня эскалации.

Такие нарушения могут быть связаны с попытками РФ оказывать давление на Украину в переговорном процессе, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец в комментарии Укринформу.

"На фронте зафиксировано увеличение количества нарушений Россией обязательств по прекращению огня по сравнению с наиболее спокойными периодами во второй половине 2020 года. Хотя ситуация в целом не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня с 27 июля 2020 года, на отдельных участках фронта ситуация остается крайне тревожной", – отметил Машовец.

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По его словам, Украина подробно информирует обо всех нарушениях как ОБСЕ, так и представителей Франции, Германии и других государств – друзей нашей страны.

"Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками оказывать давление на Украину в переговорном процессе прежде всего в Трехсторонней контактной группе. Наша позиция четкая и не может измениться: путь к миру – это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути. Украина выполнила то, что обещала на саммите в нормандском формате в Париже в 2019 году. Россия же пока не придерживается своих обещаний. Но иного пути у России нет, чем выполнить эти обещания. Настаиваем на том, что затягивание ни к чему не приведет", – подчеркнул Машовец.

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В то же время заместитель руководителя ОП заверил, что «вражеские обстрелы на Донбассе всегда получают адекватный ответ», когда это угрожает жизни и здоровью украинских воинов, а мирные жители Донбасса по обе стороны линии разграничения видят, кто на самом деле срывает "тишину" и пытается спровоцировать эскалацию на фронте.

Машовец убежден, что Россия только теряет от того, что продолжает агрессию.

"Подчеркну, что мы обязательно вернем наших людей и наши земли и восстановим территориальную целостность и суверенитет Украины, как это предусмотрено международным правом и здравым смыслом", – подчеркнул заместитель руководителя Офиса главы государства.

Как сообщалось, за прошлые сутки, 7 февраля, оккупанты 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ в районе проведения ООС.

По состоянию на 17 часов понедельника, 8 февраля, зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.

По материалам: Укринформ