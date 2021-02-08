Маасикас заявляет, что пандемия сблизила ЕС и Украину

08.02.2021 13:11

Укринформ

Европейский Союз и Украина сблизились во время пандемии коронавируса и продолжают сотрудничество ради преодоления глобального вызова СOVID-19.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

"Пандемия сблизила Европейский Союз и Украину, солидарность это двусторонний процесс, мы очень хорошо помним украинскую медицинскую команду, которая полетела помочь Италии в темный момент пандемии именно в этой стране", – сказал глава представительства.

Он также напомнил, что ранее Евросоюз выделил Украине 190 млн евро в рамках общего пакета помощи странам Восточного партнерства для борьбы с пандемией коронавируса.

В то же время Маасикас отметил, что в Украине очень низкий уровень вакцинации населения за последние годы, и это также является индикатором нехватки доверия к власти, поэтому для того, чтобы вакцинировать достаточное количество людей, украинской власти нужно будет поработать.

Глава представительства добавил, что руководители страны должны объединить "амбициозные реформы с тем, чтобы обеспечить прозрачные процедуры в закупках и построить учреждения, которые смогут приобщиться к всеобъемлющей вакцинации".

Читайте также: Паспорта вакцинации отбросят в прошлое больше, чем сама пандемия – Кулеба

Он также отметил, что гордится решением COVAX предоставить первые поставки украинским медикам уже в середине февраля.

Как сообщалось, Украина в рамках программы COVAX получит в феврале первые 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer-BioNTech американского производства.

По материалам: Укринформ