Бюро экономической безопасности: больше никакого дублирования функций

02.02.2021 18:04

Укринформ

Наконец в Украине борьбой с экономическими преступлениями будет заниматься одна «контора» вместо трех

После нескольких лет горячих обсуждений, Украина получила единый орган по борьбе с экономической преступностью в стране – Бюро экономической безопасности (БЭБ). Принятый в конце января закон №3087-д позволил совместить «под крышей» БЭБ функции, которые раньше делили между собой три органа – Налоговая милиция, экономический департамент СБУ (так называемый департамент «К») и экономические подразделения Нацполиции. Как ожидается, Бюро будет разбираться с экономическими правонарушениями языком цифр, а не с помощью автоматов работников вышеназванных силовых структур, часто дискредитированных. Создание Бюро является, по сути, комплексной реформой, проводимой одновременно с реформированием Службы безопасности Украины, у которой забирают экономику и «борьбу с коррупцией». Конечно, не все разделяют оптимизм в отношении реформы. В самом законе о создании БЭБ есть не только плюсы, но и минусы, которые способны эту реформу свести на нет. Это, в частности, возможность политически зависимых назначений на руководящие должности. Но то, что это будет единый координационный центр по борьбе с экономической преступностью – уже большой шаг вперед и возможность дальнейшего получения макрофинансовой помощи от ЕС.

О долгожданном БЭБ

Итак, Бюро экономической безопасности – правоохранительный орган, отныне будет расследовать уголовные нарушения в экономике. Он будет заниматься расследованием уклонения от уплаты налогов, а также преступлениями, связанными с экономикой и финансами. Детективы Бюро будут не только собирать аналитическую информацию об экономических преступлениях, но и вести оперативно-розыскную деятельность наравне с другими силовыми структурами.

Его деятельность будет координировать Кабинет министров. По словам авторов законопроекта, з появлением БЭБ в стране должно снизиться давление на бизнес. Например, по данным Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в 2019 году в Украине ежедневно проводилось 183 ареста имущественных объектов и 200 обысков. В результате за год произошло 67 тысяч арестов имущественных объектов и 70 тысяч обысков. Только вдумайтесь в эти цифры!



Даниил Гетманцев

«Бюро экономической безопасности – это новый современный орган. Он будет заниматься расследованием всех преступлений в сфере публичных финансов – то есть экономических, финансовых и налоговых. Новый орган будет аналитическим и выявлять системные преступления, работая с базами данных, а не оперативно-розыскными мерами или проведением обысков в офисах», – рассказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, инициатор законопроекта Даниил Гетманцев.

Не позднее 6 месяцев после принятия закона (а это июнь-июль) планируется ликвидировать налоговую милицию, создать саму структуру БЭБ и укомплектовать минимум на 30%. Для этого в бюджете 2021 года заложено 600 млн грн. Директора назначит Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания в должности – 5 лет, и не более двух сроков подряд. Кандидатуру директора отбирать конкурсная комиссия, в которую войдут:

три человека от Совета национальной безопасности и обороны;

три человека от Верховной Рады;

три человека от Кабинета министров.

Правда, в Европейской бизнес-ассоциации считают такой состав комиссии недостаточным для взвешенного выбора кандидата. "Создается риск выбора недостаточно профессионального или добродетельной кандидата на эту должность, а также сужается возможность общественности, в частности бизнеса, контролировать такое назначение", – отмечается в заявлении ЕБА, которую обнародовали еще после рассмотрения законопроекта в первом чтении.

Для обеспечения прозрачности и контроля при Бюро экономической безопасности должен быть создан Совет общественного контроля в составе 15 человек. Надзор за соблюдением Бюро законодательства будет осуществлять генеральный прокурор непосредственно и через уполномоченных им прокуроров. Чтобы избежать коллапса в системе, предусмотрено, что в переходный период уголовные производства передадут Генеральной прокуратуре.

«Маски шоу» – все?

Несомненно, большой позитив в том, что в Украине прекратится практика «перекрестного» преследования за экономические преступления, и борьба с «умным» криминалом в стране будет координироваться из центра, наподобие Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN).

Вопрос об объединении в одном правоохранительном органе всех, кто имеет право расследовать экономические преступления, уже давно стоял на повестке дня. Соответствующие обещания давал еще президент Виктор Ющенко. Обещал это и Владимир Зеленский во время своей избирательной кампании.



Тарас Козак

“Когда БЭБ заработает, есть шанс, что бизнес сможет дышать свободнее ", – считает экономический эксперт, президент Инвестиционной группы «УНИВЕР» Тарас Козак. Он объясняет, что раньше в ту или иную компанию в одном и том же уголовном производстве могли прийти представители как СБУ, Нацполиции, так и налоговой. И все они, по сути, "кошмарили" бизнес ". Ужасает статистика раскрытия экономических преступлений. Это лишь малый процент от более миллиона производств, – подчеркнул в разговоре с "Комментариями" Тарас Козак. – Практика была такова: открывается уголовное производство и бизнесмен фактически подвешивается на крючок. При наличии уголовного производства в отношении его компании, ему становится в разы сложнее открыть счет в банке, заключать контракты … Силовики, налоговики пытались заставить бизнесменов стать более гибкими, предлагая незаконные методы закрытия, по сути, фиктивных уголовных производств".

То, что по замыслу авторов реформы, Бюро будет делать акцент на аналитической работе и рискоориентированном подходе, тоже очень правильно. «Это именно то, что требовалось и для государства, и для бизнеса, – отмечает в комментарии DW экономический эксперт Илья Несходовский. По его словам, экономические махинации нужно тщательно анализировать, вдумчиво и тщательно расследовать, чтобы привлечь к ответственности виновных, а не делать акцент на силовой блок, приходить с обысками на предприятия, устраивая скандальные "маски-шоу", блокируя работу предприятий, как это было у налоговой милиции.

Новый орган – старые риски

Однако есть сложности, которые могут еще на старте "подкосить" новую структуру. Их немало.



Вячеслав Черкашин

Во-первых, это кадры. "БЭБ не должно стать, во всех плохих смыслах, наследником налоговой милиции. Но это гарантированно произойдет, если мы повторим реформу налоговой службы, проведенной в 2019 году, когда из старой в новую структуру было по умолчанию переведены больше 90% сотрудников, которые принесли с собой все старые "траблы" (от коррупции и карательной философии до неэффективности), – замечает старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин. По его мнению, акцент на профессионализм в сочетании с прозрачной кадровой политикой и рыночными высокими зарплатами и нулевой толерантностью к любым проявлениям коррупции – хорошая база для успешного старта.

Во-вторых, это подчиненность и зависимость от "куратора" – Кабмина. Поскольку в закон о БЭБ вмонтирована ежегодная возможность признания правительством его работы неудовлетворительной с последующим увольнением руководителя, то есть и риск, что каждый новый премьер будет стремиться получить лояльного к себе директора ведомства. И даже 5-летний срок назначения здесь не послужит предохранителем. Ведь скандальная отставка Якова Смолия с должности главы НБУ в прошлом году показала, что в Украине вопросы лица во главе институты (даже несмотря на беспокойство международных партнеров) преобладают над показателями его функционирования.

И, в-третьих, нет окончательной гарантии, что закон о БЭБ избежит обжалования в КС. Эксперты юридического департамента парламента в своих выводах ко второму чтению упомянули Конституцию 39 раз в 15 страницах. Что уж и говорить, для заинтересованных политиков это создает широкое поле для блокирования работы нового органа.



Илья Несходовский

По прогнозам, Бюро экономической безопасности может заработать не раньше начала следующего года. Илья Несходовский не исключает, что создание этой структуры может вызвать сопротивление со стороны тех, кто все это время "имитировал борьбу с экономическими преступлениями", зарабатывая на этом. "Скорее всего мы встретимся с противостоянием экономического отдела СБУ", – предполагает эксперт.

Примечательно, что в долгосрочной эпопее консолидации отечественной борьбы с экономическими преступлениями закон о БЭБ, вероятно, никогда не был бы принят, если бы не настойчивое давление извне. Создание единой институты для расследования экономических и финансовых преступлений с четким разграничением ее компетенции СБУ и Национальной полицией предусмотрено обязательствами Украины перед МВФ и ЕС.

Однако на этом благотворное влияние западных партнеров заканчивается – их давление никак не гарантирует, что реализация реформы пойдет по намеченному сценарию и будет реализована в заданные сроки. К сожалению, примеров реформаторских имитаций у нас хватает. И было бы горько в очередной раз разочароваться.

Марина Нечипоренко, Киев

По материалам: Укринформ