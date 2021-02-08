Борьба с вражескими СМИ: каких законов не хватает Украине?

Аналитика

08.02.2021 09:28

Укринформ

После блокирования «пула Медведчука» у общества возник резонный вопрос: что делать с другими медиа, чей контент мало чем отличается

Указ президента о прекращении вещания телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik, работавших против Украины и на деньги России – крайне важный шаг для защиты информационного пространства, но не достаточный. Пока Медведчук и Ко оспаривают это решение в Верховном суде, часть аудитории (что было вполне прогнозируемо) перекочевала на другие телеканалы с пророссийской повесткой дня, как, например, мураевский «НАШ». «Аудитория этого канала выросла более чем в 3,5 раза», – пишет сайт «Детектор медиа». Очевидно, заблокировать «НАШ» и ряд других антиукраинских медиа («Интер», «Страна», «Вести» и т.п.) подобными методами (решением СНБО) не получится. По крайней мере, сейчас. «Таких – много. Как только у нас будут соответствующие документы, а не эмоции, мы сразу будем соответственно реагировать», – сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Значит, нужно искать какие-то другие законные способы противодействия.

Спрашиваем у экспертов, каких законов в сфере СМИ нам очень не хватает на седьмом году войны?

НОВОЕ МЕДИЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – ЭТО УКРЕПЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

«Мой ответ однозначен: все, что мы сейчас имеем в информпространстве (пропагандистские каналы заблокированы именно СНБО – и это стало возможным благодаря доказательствам финансирования из России и не касается даже контента), произошло потому, что за 7 лет в государстве не принято законодательство в сфере медиа», – комментирует Укринформа председатель Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Ольга Герасимюк.



Ольга Герасимюк

По ее словам, страна сейчас живет по телерадиозакону времен начала Независимости, а мир живет в цифровую эпоху, где регулированре подобным слабым законом – это как пытаться включить ламповый телеприемник «Берёзка», имея в айфоне весь Инфомир, все инфовлияния. «Лишь недавно стихли ожесточенные крики против предложенного закона о дезинформации, сейчас обвиняют общество «письмами известных журналистов», что блокируют принятие закона о СМИ. Во главе всех этих кампаний – пропагандистские медийные ресурсы, три из которых сейчас заблокированы органом нацбезопасности, – говорит Герасимюк.

Показательно, продолжает председатель Нацсовета, что на днях представитель МИД РФ Мария Захарова посвятила брифинг жесткой критике украинского проекта закона о СМИ. «И все месседжи, которые она озвучила – один к одному повторяются «известными журналистами» в призывах к закрытию регуляторного органа Украины Нацсовета и запрету принятия Закона о СМИ. Закон о медиа – это закон, утверждающий и укрепляющий свободу слова. Потому что свобода слова – это ответственность, это этика, это правила», – отмечает Ольга Герасимюк. И добавляет: «Это значит, что мы точно должны этот Закон принять как можно быстрее, потому что вокруг него идут бои на информационном фронте – этот бой мы должны выиграть, за нами – Украина».

НУЖНО ВЗЯТЬСЯ ЗА ФИНАНСОВУЮ ПРОЗРАЧНОСТЬ ВЕЩАТЕЛЕЙ

«Необходимо изменить закон о телевидении и радиовещании, допустив аннулирование лицензии не только Нацсоветом, но и решением СНБО», – считает нардеп фракции «Европейская солидарность» Николай Княжицкий.

По его словам, враждебная пропаганда плавно перемещается с трех «каналов Медведчука» на другие, не закрытые каналы, где тот же Медведчук среди опосредованных совладельцев. «Или перемещается на каналы, ведущие враждебную пропаганду и тоже контролируются через финансирование агрессора, но не вошедшие в санкционный список. А таких немало, и враждебная активность там только усилится », – утверждает нардеп.



Николай Княжицкий

Поэтому он настоятельно рекомендует взяться наконец за вопросы финансовой прозрачности вещателей. «В парламенте с начала этой каденции лежит мой законопроект о прозрачности медиа-собственности и медиа-финансирования (№2072). Украинцы должны точно знать, кому принадлежат те или иные каналы, какими средствами они финансируются. Общество должно об этом знать. Если это произойдет, то никогда сепаратистские медиа и медиа страны-агрессора, финансирование страны-агрессора не будет так свободно себя чувствовать в независимой стране (…) Законопроектом предусматривается возможность довольно скоро или привести их деятельность в соответствие с законодательством, или закрыть их, если они осуществляют такую ​​деятельность на средства, полученные преступным путем», – подчеркнул Николай Княжицкий.

УКРАИНА ДОЛЖНА ДЕЙСТВОВАТЬ СИСТЕМНО, ИНАЧЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БУДУТ ФАТАЛЬНЫМИ

Директор Центра стратегических коммуникаций Валентин Войткив утверждает, что несмотря на прямое столкновение с Россией, в Украине – один из самых слабых регуляторов медиа в Европе, с ограниченными полномочиями. Фактически, каждый, кто имеет деньги и политическое влияние, сегодня может зайти в украинское информационное пространство и делать что угодно.

«Хотя именно сегодня война нарративов становится важнее военного противостояния, ведь противостояние выигрывают не с помощью танков, а через информационное воздействие, – говорит эксперт. – У нас системная хроническая болезнь. Отсутствии прозрачных и четких правил, определяющих, что такое дезинформация, и какая ответственность за нее предполагается».

По его словам, 2 февраля эту болезнь решили пролечить «антибиотиком» в виде решения СНБО, но этот «антибиотик» будет иметь ограниченное действие.



Валентин Войткив

«Невозможно регулярно закрывать медиа подобными методами. Поэтому пора системно противодействовать дезинформации. Как именно? Страны НАТО, например, выработали три принципа в борьбе с пропагандой: а) должна быть мощная коммуникационная стратегия, ваша собственная история, нарратив, что вы делаете, куда направляетесь; б) сильная кооперация между государственными и негосударственными институтами, экспертами, общественными организациями; в) эффективная технологическая подготовка, умение пользоваться различными коммуникационными инструментами».

Все это у нас в дефиците. Особенно это касается мощной коммуникационной стратегии и собственного нарратива. «Последние годы мы, пожалуй, чемпионы в «войне всех против всех». Доминирует зрада, негатив, градус политического противостояния растет с каждым днем. В этих условиях российской машинке дезинформации легко делать свою работу», – говорит Войткив.

Поэтому, чтобы выйти победителем в войне за независимость, отмечает эксперт, нам просто необходимо сделать выводы и начать комплексное «терапевтическое лечение».

«Элементы лечения: во-первых, юридическая база для борьбы с дезинформацией, во-вторых, коммуникационная стратегия и культивирование собственной идентичности – не "ура-патриотической", а объединяющей, с терпимостью к иному, в-третьих, развитие критического мышления и медиаграмотности, в-четвертых, построение гражданской сети защиты информационного пространства, в-пятых, незыблемость настоящей свободы слова. Без этой «терапии» нас ожидают неутешительные результаты. Последствия бездействия могут быть фатальными», – резюмировал Валентин Войткив.

НЕ ХВАТАЕТ НЕ НОВЫХ ЗАКОНОВ, А НАДЛЕЖАЩЕГО И ЧЕТКОГО ВЫПОЛНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ

Медиа-юрист Али Сафаров считает, что действующее законодательство Украины в целом обеспечивает процедуры установления справедливости. Даже в случае блокирования упомянутых телеканалов путем применения механизма санкций – действующее законодательство Украины имеет механизмы рассмотрения вопроса и возможного его пересмотра в суде, и восстановления справедливости и законности, если санкции были наложены неправомерно.



Аиі Сафаров

«Наличие таких предохранителей – главный признак демократического законодательства, отличает демократическое общество от произвола и бессистемности авторитарной власти. Да, такой предохранитель создает проблемы при чрезвычайных обстоятельствах, в частности в условиях войны, в том числе информационной. Тем не менее убрать этот предохранитель было бы «лекарством, которое хуже болезни», – отмечает медиа-юрист. И добавляет, что на седьмом году войны, в том числе на информационном фронте, нам очень не хватает не новых законов, а должного и четкого выполнения существующих законов, исходя из главных принципов демократического общества: «Именно невыполнение органами власти возложенных на эти органы функций – приводят к таким вот специфических способам защитить информационное пространство Украины».

«Существующие законы позволяют блокировать распространение дезинформации, если на то есть политическая воля», – считает и шеф-редактор интернет-издания «Детектор медиа» Наталья Лигачева.



Наталья Лигачева

Впрочем, считает она, не мешало бы внести правки в закон о Нацсовете. «Правки, которые бы позволили Нацсовету блокировать вещание телеканала или радиоканала после, например, получения трех-четырех предупреждений или штрафов, даже если еще продолжаются суды по ним. Это точно заставило вещателей быть осмотрительнее с распространением манипуляций и дезинформации», – считает медиа-эксперт.

Кроме того, говорит она, следует расширить перечень запрещенных в эфире вещей, прописав и дополнив определение и терминологию с учетом современные вызовов информационно-гибридной войны.

НУЖЕН ЗАКОН ОБ АНТИУКРАИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Со своей стороны политолог Виталий Бала считает, что не нужно принимать какие-то отдельные законы о коллаборационизме, о сепаратизме или, наконец, о медиа и тому подобное. А просто принять один большой – с условным названием «Об антиукраинской или антигосударственной» деятельность, в котором могут содержаться все эти вопросы – в отдельных разделах, с четкими определениями и т.д.



Виталий Бала

«Нужно четко очертить в таком документе «красные линии», прописать, что является антиукраинской деятельностью, за что предусмотрена административная или уголовная ответственность (…) Если, например, какое-то СМИ, журналист/колумнист напишет/скажет что-то вроде «Россия – не агрессор» или «никакой аннексии Крыма не было», «на Донбассе гражданская война» и т.д. – пусть ждет соответствующих последствий. Это обязательно надо делать. У нас седьмой год идет война, в том числе – информационная. Надеюсь, это решение станет катализатором. Ведь в таком случае гораздо проще будет решать вопрос, что делать с теми, кто называет себя «медиа», – резюмировал политолог.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ