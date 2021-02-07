Украинские организации просят США ввести санкции против жены Медведчука

06.02.2021 20:09

Укринформ

«Детектор медиа», Центр противодействия коррупции, ИМИ, «Честно» и еще 14 общественных организаций направили открытое письмо госсекретарю США и Министерству финансов с просьбой ввести санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и жены депутата Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Как передает Укринформ, текст письма обнародовал KyivPost.

В письме указано, что Козак не имеет независимого бизнеса, а является собственником активов Медведчука. И в отношении его активов недавно были введены санкции в Украине. Авторы напоминают, что санкции были введены против самого Медведчука еще в 2014 году.

«Через Козака Медведчук владеет не менее тремя телеканалами, которые распространяли дезинформацию и пророссийскую пропаганду. Также ряд компаний Медведчука оформлены на супругу- бывшую телеведущую Оксану Марченко, благодаря чему они продолжают беспрепятственно действовать, несмотря на персональные санкции США против Медведчука».

Общественные организации просят занести Марченко, Козака и подконтрольные им компании в санкционный лист Минфина США (список OFAC).

4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)». Оно предусматривает введение санкций против народного депутата Украины Тараса Козака и компаний, владеющих лицензиями телеканалов «группы Медведчука» – «112 Украина», NewsOne и ZIK. Санкции введены на пять лет.

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Из 19 членов совета 17 проголосовали «за» санкции, один отсутствовал, спикер парламента Дмитрий Разумков – воздержался.

Владелец каналов Тарас Козак назвал действия СНБО незаконными, а решение о санкциях – актом цензуры. Президент Зеленский и председатель СБУ Баканов считают запрет «каналов Медведчука» борьбой в информационной войне за правду и европейские ценности, а также шагом в борьбе с российской гибридной агрессией.

По материалам: Укринформ