Украина солидарна с белорусским народом в демократических стремлениях – Кулеба
Украина солидарна с белорусским народом в демократических стремлениях – Кулеба
07.02.2021 14:49
Укринформ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить демократическую и независимую Беларусь, которую не будет поглощать Россия.
Об этом он написал в Twitter, сообщает Укринформ.
"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. У белорусов должно быть право решать свое будущее", – отметил Кулеба.
Читайте также: ФРГ выделит более €20 миллионов для гражданского общества Беларуси
Как сообщал Укринформ, накануне Дня солидарности с Беларусью 7 февраля высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи выступили с совместным заявлением, в котором поддержали самоотверженность и мужество народа Беларуси в борьбе за демократию и свободу.
Фото: tut.by
По материалам: Укринформ