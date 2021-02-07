Украина солидарна с белорусским народом в демократических стремлениях – Кулеба

07.02.2021 14:49

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить демократическую и независимую Беларусь, которую не будет поглощать Россия.

Об этом он написал в Twitter, сообщает Укринформ.

"Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия. У белорусов должно быть право решать свое будущее", – отметил Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, накануне Дня солидарности с Беларусью 7 февраля высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи выступили с совместным заявлением, в котором поддержали самоотверженность и мужество народа Беларуси в борьбе за демократию и свободу.

Фото: tut.by

По материалам: Укринформ