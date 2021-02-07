Ткаченко считает, что история с телеканалами Медведчука может «подтолкнуть» закон о медиа

Ткаченко считает, что история с телеканалами Медведчука может «подтолкнуть» закон о медиа

06.02.2021 19:59

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что история с санкциями против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik может стать толчком к принятию закона о СМИ, в котором четко прописан алгоритм действий в отношении пропагандистов в медиасреде.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью «Обозревателю».

"Недавно у нас была дискуссия с представителями медийных компаний об этом законе. Они высказали свои замечания, над которыми уже работают в комитете. Надеюсь, в ближайшее время Верховная Рада рассмотрит этот закон. История с этими "каналами" может стать толчком для этого. Потому что ответы и на те вопросы, которые вы задаете, и на регуляцию OTT-рынка, всех этих платформ, так же как и определенную регуляцию в интернет-среде, – в этом законопроекте заложены", – сказал Ткаченко.

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Он подчеркнул, что в этом законопроекте о медиа выписан четкий алгоритм действий, который должны соблюдать органы власти для того, чтобы предотвратить подобные ситуации, а также меры, которые могут принимать и регуляторы, и суды в отношении тех, кто занимается пропагандой войны или отрицает агрессию.

"Появляются нормальные легальные европейские инструменты для регулирования и защиты от информационного терроризма", – сказал министр.

Он отметил, что в свое время наибольшие дискуссии относительно законопроекта о медиа "шли со стороны, в частности, этой группы "каналов", которую связывают с Медведчуком". "Именно они были фронтменами. И когда мы дискутировали, например, с интернет-изданиями, то дискуссия главным образом была вокруг тезиса "не надо нас вообще регулировать"", – сказал Ткаченко.

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По его словам, на самом деле регуляция в этом законопроекте "очень мягкая", но предусматривает механизмы борьбы с пропагандой.

"Наш законопроект взвешенный. Мы полтора года работали с Советом Европы, проходили все экспертизы. И имеем поддержку со стороны СЕ – а это не просто, учитывая и их европейское законодательство и подходы в защите свободы слова. Так же сейчас мы имеем поддержку и значительной части медиасреды внутри страны. Поэтому, я думаю, будем двигать закон дальше", – подчеркнул министр.

Как сообщал Укринформ, в июле 2020 года был зарегистрирован доработанный законопроект о СМИ. Однако из-за волны критики и отсутствия полной поддержки в рядах монобольшинства его не вносили в сессионный зал.

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Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik и их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов.

По состоянию на утро 3 февраля вещание этих каналов прекращено.

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Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что это решение СНБО принято в соответствии со статьей 5 Закона "О санкциях", постановлением Верховной Рады №2589-VIII от 4 октября 2018 года и предложениями Службы безопасности Украины с целью защиты национальной безопасности и не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 февраля заявил, что законность санкций не вызывает сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур.

По материалам: Укринформ