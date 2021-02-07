Ткаченко объяснил, почему против каналов Медведчука санкции ввели, а «НАШ» не тронули

Ткаченко объяснил, почему против каналов Медведчука санкции ввели, а «НАШ» не тронули

06.02.2021 18:37

Укринформ

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что к санкциям против телеканалов "112 Украина", NewsOne, Zik нельзя относиться как к прецеденту, поскольку решение СНБО имеет соответствующую доказательную базу, а сами каналы являются классической пропагандистской машиной.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью "Обозревателю".

"Не нужно относиться к этому (решение СНБО – ред.), как к прецеденту. Это исключение, имеет доказательства. Потому что, с одной стороны, свободу и независимость нужно защищать. С другой – нужно защищать и свободу слова и нашу возможность получать различные точки зрения. В то же время я не считаю каналы из пула Медведчука медиа. Это классическая пропагандистская машина", – сказал Ткаченко.

В качестве примера подобной практики аннулирования лицензий в мире он назвал решение британского медиа-регулятор Оfcom о лишении лицензии англоязычного китайского канала China Global Television Network (CGTN) "именно потому, что они, как было указано в решении, де-факто или косвенно руководствуются коммунистической партией Китая ".

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"И это – фактически то же самое, с чем столкнулись и мы. Потому что упомянутые каналы косвенно управляются Кремлем", – отметил министр.

Отвечая на вопрос, могут ли быть применены аналогичные меры в отношении других СМИ, которые делают, де-факто, то же, что и "112 Украина", ZIK и NewsOne, например, в отношении телеканала НАШ, Ткаченко заявил, что документов по этому каналу у правоохранительных органов пока нет.

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"Во-первых, на телеканал НАШ не надо идти толпой и выяснять отношения силой. Во-вторых, решение СНБО было принято на основании определенных документов, предоставленных правоохранительными органами. Очевидно, подобных документов по поводу телеканала НАШ пока нет", – отметил он.

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В то же время, по мнению министра, решение СНБО "должно стать триггером для дальнейшей работы над формированием понимания, как нам нужно очищать, а не зачищать информационное пространство". "Невозможно всех запретить. Возможно только иметь правила, учитывая которые стоит выстраивать не только работу медиа, но и отношения между людьми", – заявил он.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik и их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов.

По состоянию на утро 3 февраля вещание этих каналов прекращено.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что это решение СНБО принято в соответствии со статьей 5 Закона "О санкциях", постановлением Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 года и предложениями Службы безопасности Украины с целью защиты национальной безопасности и не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 февраля заявил, что законность санкций не вызывает сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур.

фото: МКІП

По материалам: Укринформ