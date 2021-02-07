«Слуга народа» 10 февраля определится с кандидатами на довыборы в Раду в двух округах

«Слуга народа» 10 февраля определится с кандидатами на довыборы в Раду в двух округах

06.02.2021 02:26

Укринформ

Партия «Слуга народа» в среду, 10 февраля, проведет съезд, на котором выдвинут кандидатов на довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь партии Юлия Палийчук.

"10 февраля состоится технический съезд партии, где будут выдвигать кандидатов по округам №50 и №87", – сказала она.

Палийчук также сообщила, что во вторник, 9 февраля, должна состояться встреча высшего совета партии, куда пригласили Александра Дубинского, до сих пор возглавляющего Киевскую областную организацию "Слуги народа".

Как сообщал Укринформ, Центральная избирательная комиссия назначила довыборы в Верховную Раду в округах №50 и №87 на воскресенье, 28 марта 2021 года.

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Народные депутаты Зиновий Андрийович и Руслан Требушкин, избранные в этих округах, сложили депутатские мандаты, поскольку были избраны на должности на местных выборах в 2020 году.

Между тем из раздела "Мы в регионах" на сайте партии "Слуга народа" исчезла информация о Киевской областной организации, которую возглавляет Александр Дубинский.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что вопрос отстранения Дубинского с должности председателя Киевской областной организации должно решать само местное отделение политсилы.

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11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввел санкции против Дубинского и еще нескольких лиц и организаций, которые являются частью "российской сети зарубежного влияния", связанной с Андреем Деркачем.

По материалам: Укринформ