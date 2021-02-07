Шмыгаль: Команда Кабмина 9 февраля отправится на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

07.02.2021 15:08

Укринформ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 9 февраля правительственная команда отправится в Брюссель на Седьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС.

Как передает Укринформ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"9 февраля наша правительственная команда отправится в Брюссель на Седьмое заседание Совета ассоциации Украина – ЕС. В течение нескольких дней мы проведем ряд встреч с уважаемыми представителями Евросоюза, во время которых должны согласовать дальнейшие совместные шаги для реализации наших договоренностей", – рассказал Шмыгаль.

Он отметил, что стратегическая цель правительства неизменна – движение к европейским рынкам и интеграция с Европейским Союзом.

"На этой неделе провели второе заседание Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Уже подготовлен перечень из 40 приоритетных законопроектов в направлении евроинтеграции, 7 – внесены в Верховную Раду и 2 – представлены для рассмотрения и внесения Президентом Украины", – отметил Шмыгаль.

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По его словам, в графике правительства на I квартал этого года также стоит рассмотрение ряда нормативно-правовых актов в сфере железнодорожных перевозок, интеллектуальной собственности, интегрированного управления границами, водоотвода сточных вод и т.п.

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"Как отметил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, Украина со своей стороны выполнила все условия для заключения Соглашения об общем авиационном пространстве. И его подписание состоится в ближайшее время. Кроме того, в этом году начнется пересмотр Соглашения об ассоциации с ЕС и на заседании Совета ассоциации в Брюсселе на следующей неделе будет заложена основа для начала этого процесса", – добавил премьер-министр.

Как сообщалось, седьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится 11 февраля в Брюсселе.

По материалам: Укринформ