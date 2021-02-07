Процесс назначения Маркаровой послом в США находится на финальной стадии – Кулеба

07.02.2021 12:09

Укринформ

Процесс назначения экс-министра финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США находится на финальной стадии.

Как передает Укринформ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода.

«Она завершает реально уже все оформления. Это всегда длительный процесс. Назначение посла – это в среднем шесть месяцев от появления фамилии до отъезда этого человека уже непосредственно за границу. Я уже забылся, все смешалось. По-моему, в начале декабря мы запустили процесс по Маркаровой. Сейчас начало февраля, а мы уже на стадии выхода указа Президента. То есть это финальный шаг. Затем она получит американские визы и едет. Поэтому здесь все развивается нормально», – сказал министр.

По его словам, Украина также заинтересована, чтобы и американский посол приехал в Киев как можно скорее. «Я абсолютно доволен тем, как госпожа Квин поддерживает высокую динамику диалога между Украиной и США. Она – действительно молодец. Но посол – это посол», – сказал Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, 18 января заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква сообщил, что указ о назначении Маркаровой послом Украины в США будет подписан после инаугурации вновь избранного Президента Джо Байдена.

Ранее, 31 декабря 2020 года, Кулеба сообщил, что Украина получила от Вашингтона агреман на назначение Маркаровой послом в США.

20 ноября Кулеба заявил, что предложил назначить послом Украины в США Оксану Маркарову.

Маркарова возглавляла Министерство финансов в июне 2018 года. Она проработала до 4 марта 2020 года, когда Верховная Рада отправила в отставку правительство Алексея Гончарука.

По материалам: Укринформ