МИД готовит сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины – Кулеба

07.02.2021 10:57

Укринформ

Министерство иностранных дел готовит «сюрприз» к 30-й годовщине Независимости Украины.

Как передает Укринформ, об этом сообщил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, МИД хочет привезти в Украину что-то из-за рубежа.

«Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим что-то привезти в Украину. Приоткрою немного закулисья. Нечто, что есть за рубежом», – сказал министр.

Как сообщалось, 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. В октябре 2020 года Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины, в частности предусмотрел организацию и проведение 24 августа 2021 года парада войск на улице Крещатик и на Майдане Незалежности в Киеве.

Читайте также: Кулеба: «Форум» в оккупированном Донецке – отношение РФ к «норманди» и Минску

Министерству иностранных дел поручено организовать приглашение к участию в торжествах представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры.

2 февраля на совещании Президента и правительства относительно концепции празднования 30-летия Независимости Украины речь шла о том, что парад будут проводить с привлечением военной техники.

По материалам: Укринформ