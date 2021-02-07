Кулеба: Nord Stream 2 – едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с ФРГ

Кулеба: Nord Stream 2 – едва ли не единственный вопрос, по которому у нас противоположные взгляды с ФРГ

07.02.2021 02:43

Укринформ

Позиция Украины и США по российскому газопроводу Nord Stream 2 является тождественной – и одновременно это едва ли не единственный ключевой вопрос, по которому у Киева противоположные взгляды с Берлином.

Как сообщает Укринформ, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал в интервью Радио Свобода.

Глава МИД упомянул о позиции США, где говорят, что Nord Stream 2 – это не только безопасность Украины, но и атлантическая безопасность.

Однако, по словам Кулебы, Nord Stream 2 – едва ли не «один-единственный ключевой вопрос, по которому у нас противоположные взгляды» с Германией.

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«Более того, проблема «Северного потока-2» и в Европе является острой. И ЕС разделился. Одни страны поддерживают этот проект, другие выступают против него. Германия, безусловно, настаивает на завершении реализации этого проекта. Но наши интересы четкие. И позиция наша очень четкая по этому поводу. Будем работать», – заверил глава МИД.

Он отметил, что «мы видим много случаев, когда Германия слышит беспокойство Украины по другим вопросам и учитывает наши интересы».

К тому же, по словам Кулебы, «меняется, во-первых, зависимость Германии от российского газа; во-вторых, меняется энергетический баланс в самом ЕС».

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Как известно, 94% спорного трубопровода Nord Stream 2 между Россией и Германией длиной 1234 км и стоимостью 10 млрд евро уже завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км – по 75 км на обеих линиях.

Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 из-за объявления США санкций. Российская сторона пытается найти пути завершить строительство собственными силами, но западные компании из-за санкций отказываются сертифицировать и страховать газопровод.

По материалам: Укринформ