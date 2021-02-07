Кулеба: «Форум» в оккупированном Донецке – отношение РФ к «норманди» и Минску

06.02.2021 20:50

Укринформ

Россия идет на различные провокации, чтобы навредить попыткам мирного урегулирования на оккупированной части Донбасса.

Как передает Укринформ, об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, комментируя так называемый форум «Русский Донбасс», который российские гибридные силы и российские пропагандисты провели в оккупированном сейчас Донецке.

«Это провокация. Это конкретный удар по минским договоренностях и демонстрация пренебрежения России к минским договоренностям, к усилиям в ТКГ, «нормандскому формату», – подчеркнул он.

«Этот «форум» в Донецке: можно, конечно, россиянам разводить руками и говорить: так это не мы, это какие-то люди приехали, что-то рассказывали. Но когда приезжают ключевые персонажи российской машины пропаганды и произносят определенные тезисы и проводится большое мероприятие, только меганаивный человек может считать, что так просто получилось, что это случайно», – сказал Кулеба.

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Он упомянул также и о других действиях России и направляемых ею группировок на оккупированной части Донбасса, в частности, в Трехсторонней контактной группе для урегулирования в этом регионе.

«Я получаю отчеты о каждом заседании ТКГ и вижу, кто, что и как говорит. Поэтому картинка, которая у меня есть, позволяет мне совершенно четко сказать, что идет вот эта игра. Они расшатывают ТКГ и «Нормандию», дискредитируют их различными провокациями, например, попыткой передать заключенных через Виктора Медведчука. Это ведь тоже демонстративное действие вне устоявшихся форматов, провокация. То есть они все это расшатывают, а параллельно разгоняют нарратив, что это «Украина убивает «Минск» и «Нормандию». Вот это и есть суть российской игры на этом направлении», – подчеркнул министр.

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Как сообщалось, 28 января в оккупированном Донецке прошел «Форум» сепаратистов «Русский Донбасс», на котором приняли «доктрину» с соответствующим названием. «Доктриной» предусмотрено установление контроля террористов «ДНР» и «ЛНР» над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

По материалам: Укринформ