Кравчук считает, что на каждый выстрел оккупантов на Донбассе надо отвечать выстрелом

Кравчук считает, что на каждый выстрел оккупантов на Донбассе надо отвечать выстрелом

07.02.2021 21:16

Укринформ

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что, по его мнению, силы ООС на Донбассе должны действовать зеркально, то есть на каждый выстрел отвечать выстрелом.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", передает Укринформ.

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-мм минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это, провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же.

Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Они используют любые возможности, чтобы провокации превращать в реалии. То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украины. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши уступки — это признак нашей слабости", — сказал он.

Кроме того, по мнению Кравчука, лучшей реакцией на постоянные обвинения РФ в якобы нарушении Украиной Минских соглашений было бы вышвырнуть Россию с оккупированных территорий.

"Мы реагируем и словами, и другими способами. Лучшей реакцией было бы взять и вышвырнуть их из Донбасса и Крыма. Они этого заслуживают. Но это война, мы договорились, что мы будем работать дипломатическими политическими методами. Другое дело — нельзя оставлять без внимания ни одного факта, какой-либо грубой брани, отношения, оценки, политической лжи. На любую ложь надо отвечать правдой, фактами. У нас таких фактов, такой правды до черта", – сказал он.

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Как сообщал Укринформ, 7 февраля российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и открыли прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия неподалеку от Новомихайловки, в результате чего был ранен украинский военнослужащий.

6 февраля от ранений, полученных в результате подрыва на взрывном устройстве возле Новомихайловки, погибли старший солдат и солдат 28-й ОМБр. Еще один военнослужащий находится в больнице.

По материалам: Укринформ