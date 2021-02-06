Украина может использовать вакцинацию в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны РФ – Резников

Украина может использовать вакцинацию в ОРДЛО как доказательство контроля со стороны РФ – Резников

05.02.2021 20:00

Укринформ

Вакцинация Россией жителей временно оккупированных территорий Украины без согласия украинской власти является нарушением украинских законов. Этим российские власти в очередной раз подтвердят наличие контроля над ОРДЛО, что впоследствии будет использовано Киевом в международных судах.

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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"В любом случае, если российские власти на украинской территории без нашего согласия проводят какие-то испытания на людях неизвестной и несертифицированной у нас вакцины, это является нарушением украинских законов. Они подвергают население Украины на риск и будут нести за это ответственность. Но главное, что таким образом они еще раз подтверждают наличие контроля со стороны России на этих оккупированных территориях. И этим мы обязательно воспользуемся во всех международных судебных инстанциях", – подчеркнул Резников.

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Как известно, в так называемых ЛНР и ДНР 1 февраля заявили о начале массовой вакцинации от коронавируса местного населения. Прививки будут делать российским препаратом «Спутник V», который завезли из России в рамках оказания «гуманитарной помощи». Представитель президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия будет поставлять свою вакцину в ОРДЛО.

По материалам: Укринформ