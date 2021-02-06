Украина должна возглавить борьбу с российской пропагандой – Яценюк

06.02.2021 03:20

Укринформ

Сейчас лучшее время для украинской власти, чтобы выйти к Европе и миру с конкретным планом борьбы с российской пропагандой и фейками.

Об этом заявил бывший премьер-министр Украины, глава Киевского форума по вопросам безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии КФБ 5 февраля, передает Укринформ со ссылкой на сайт форума.

По словам Яценюка, когда семь лет назад Россия напала на Украину, она напала на весь демократический мир: «Годами Россия врет о «зеленых человечках» в Крыму, о том, как произошел захват Донецка и Луганска».

Политик подчеркнул, что Кремль также вмешивался в выборы в США и американо-украинские отношения, «когда начал массированную кампанию против президента Соединенных Штатов Байдена». «Они подогревали годами антивашингтонськие и антилиберальные настроения. И в том числе то, что произошло в Капитолии, – не без российской заслуги», – добавил Яценюк. Так же, по его словам, действует российская пропаганда и в ЕС.

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Председатель КФБ убежден, что нет времени ждать, потому что цель России – подорвать доверие: «У них нет цели просто сформировать свою повестку дня. У них цель – уничтожить повестку дня для мира и для Европы. Поэтому у нас нет времени ждать».

«Потом, когда мозги уже прошиты пропагандистской машиной, можно даже выборы в Донецке и Луганске проводить. Понятно, чем они закончатся. Это не выборы. Это будет уже выбор, который был решен в Кремле», – подчеркнул Яценюк.

Он считает, что Украина и ее Президент должны возглавить процесс борьбы с дезинформацией и российской пропагандой. Украина должна обратиться в ООН, в ОБСЕ «с конкретным планом борьбы с пропагандой, дезинформацией, фейками, различными заговорами и злоупотреблениями со стороны не средств массовой информации, а средств массового инфицирования населения».

По убеждению экс-премьера, «надо выйти вместе с нашими европейскими партнерами и возглавить процесс создания как журналистских стандартов, так и прозрачности финансирования всех видов СМИ и введения на законодательном уровне системных механизмов борьбы с пропагандой и ложью во всем цивилизованном мире».

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«Президент Зеленский знает, как работает телевидение. И если он начнет этот процесс, у Украины есть все шансы не просто возглавить эту борьбу, а выиграть борьбу против дезинформации, лжи и кремлевской российской пропаганды», – подытожил Яценюк.

Как сообщалось, Киевский форум по вопросам безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка «Открой Украину» в 2007 году.

По материалам: Укринформ