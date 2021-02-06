Всему свое время: Данилов объяснил, почему в «санкционном деле» не фигурирует Медведчук

Всему свое время: Данилов объяснил, почему в «санкционном деле» не фигурирует Медведчук

05.02.2021 22:53

Укринформ

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключает, что народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук может стать фигурантом следующих санкций.

Как передает Укринформ, об этом Данилов заявил в эфире «Свободы слова Савика Шустера», отвечая на вопрос, почему в материалах, касающихся введения санкций в отношении трех телеканалов, нигде не фигурирует фамилия Медведчука.

«Подождите, всему свое время. Мы очень тщательно отрабатываем все документы для того, чтобы быть безупречными в этом вопросе», – заявил Данилов.

Он также отметил, что сейчас внимательно отслеживаются все телеканалы, которые ведут российскую пропаганду.

«Есть телеканалы, которые работают как российская пропаганда. Такие телеканалы есть в региональных отделениях, мы их очень внимательно отслеживаем. Но еще раз подчеркиваю, если они работают в рамках действующего законодательства, мы не можем применять к ним такие санкции, которые применили к господину Козаку, к восьми его компаниям, владельцем которых он на сегодняшний день является. Мне вообще было странно зачем они на Козака все эти восемь телекомпаний записали», – заявил Данилов, добавив, что в отношении Козака правоохранители владеют полной информацией.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов.

Зеленский отметил, что решение о введении санкций против трех телеканалов является сложным, однако подчеркнул, что борьба за независимость является борьбой в информационной войне за правду и европейские ценности.

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3 февраля Владимир Зеленский во время встречи с послами стран «Большой семерки» и ЕС проинформировал их о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

Глава государства заверил иностранных дипломатов, что речь ни в коем случае не идет о наступлении на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности.

По материалам: Укринформ