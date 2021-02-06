Секретарь СНБО анонсировал санкции против депутатов Рады

05.02.2021 22:34

Укринформ

В ближайшее время СНБО продолжит вводить санкции за антиукраинскую деятельность, которые коснутся как юридических, так и физических лиц.

Как передает Укринформ, об этом в эфире «Свободы слова Савика Шустера» сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«В ближайшее время санкции будут продолжать вводить против определенной категории лиц и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов, чтобы это ввести. Если кто-то считает, что это одноразовая акция, то он глубоко ошибается», – отметил Данилов.

Комментируя вопрос относительно уголовного дела против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, секретарь СНБО подтвердил, что оно возбуждено Службой безопасности.

«Дело находится в СБУ. Согласно нашему законодательству именно Служба безопасности Украины ведет эти уголовные дела», – заявил Данилов, добавив, что с 2017 года в целом под санкциями находятся 1228 граждан Украины.

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Кроме того, Данилов подчеркнул, что последнее решение СНБО основывается на конкретных доказательствах, которые собирались в течение 8 месяцев.

«С каждым днем ​​мы получали все больше и больше информации, каким образом происходит финансирование, каким образом происходит продвижение российских нарративов… Когда стало известно, что люди, которые сегодня в России зарабатывают деньги, за эти деньги начинают финансировать украинские телеканалы, причем это финансирование происходило не совсем открытым способом. Более того, когда сделали анализ происходящего на этих каналах, на что они влияют и чем они занимаются – это был сплошной ужас… Поверьте, в Аппарате СНБО достаточно фактов для того, чтобы утверждать, что это решение является абсолютно законным, более того оно является абсолютно своевременным. Дальше этого терпеть нельзя было, это очень опасно для страны», – заявил Данилов.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов.

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Зеленский отметил, что решение о введении санкций против трех телеканалов является сложным, однако подчеркнул, что борьба за независимость является борьбой в информационной войне за правду и европейские ценности.

3 февраля Владимир Зеленский во время встречи с послами стран «Большой семерки» и ЕС проинформировал их о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

Глава государства заверил иностранных дипломатов, что речь ни в коем случае не идет о наступлении на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности.

Фото: Фейсбук

По материалам: Укринформ