Резников: Вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным

05.02.2021 22:21

Укринформ

Дополнительные переговорные платформы, например при участии США или Польши, могут помочь побудить Россию сесть за стол переговоров для завершения войны на Донбассе.

Такое мнение в интервью Укринформу в рамках визита в Польшу выразил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

"Политика и дипломатия – это искусство возможного. Поэтому мы точно заинтересованы и должны двигаться в направлении создания дополнительных альянсов, которые могли бы принести нам пользу с точки зрения завершения войны", – подчеркнул Резников.

Он отметил, что "нормандский формат" переговоров не выполнил свою функцию, поскольку не привел к завершению войны на Донбассе.

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"И что бы там ни говорили в Российской Федерации и как бы это их ни раздражало, но вопрос модернизации Минских соглашений является очевидным. Кроме того, надо смотреть, кто еще может принести пользу таким переговорам. Поэтому участие США при новой президентской администрации, учитывая определенные обязательства по Будапештскому меморандуму, а также Польши, которая вскоре будет председательствовать в ОБСЕ, может побудить Россию сесть за стол переговоров и вести переговоры в интересах мира – и в конце договориться, а не просто блокировать все процессы", – подчеркнул Резников.

Как сообщалось, недавно Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телепрограмме Axios на платформе HBO заявил, что следует подумать о возможности создания еще одного формата переговоров по Донбассу, кроме "нормандского", с привлечением США и России.

По материалам: Укринформ