Разумков рассказал, кто и как собирает голоса за законопроекты

Разумков рассказал, кто и как собирает голоса за законопроекты

06.02.2021 14:25

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, кто сейчас собирает голоса в поддержку законопроектов.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интервью Бабелю.

По словам спикера, голоса за тот или иной законопроект собирают их авторы. При этом руководитель парламента уклонился от ответа на вопрос о роли руководителя Офиса президента Андрея Ермака в этом процессе, но подтвердил, что его предшественник Андрей Богдан знал, как это делать.

«Мне трудно об этом говорить… Я в этом процессе (сборе голосов за законопроекты – ред.)… Голоса за законопроекты собирают их авторы», – отметил спикер.

Разумков добавил, что в повестку дня включаются законопроекты, «которые имеют общую поддержку».

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«Если бы я проводил законопроекты в своих интересах или в интересах какой-либо из политических сил, то другие не дали бы голоса. А так мы собрались с руководителями фракций и групп, и я предложил такую ​​процедуру в начале ковида. Если все поддерживают решение, зачем ждать неделями, а не сделать все быстро», – добавил Разумков.

По материалам: Укринформ