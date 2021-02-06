«Последовательный» Разумков не проголосует за Витренко и в третий раз

«Последовательный» Разумков не проголосует за Витренко и в третий раз

06.02.2021 13:51

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не будет голосовать за назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером – министром энергетики в случае если соответствующий проект постановления будет в третий раз внесен на голосование.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в интервью Бабелю.

Спикер напомнил, что в соответствии с процедурой фракция принимает решение, предлагает его премьеру, который в свою очередь вносит в парламент представление (о назначении – ред.), его рассматривает комитет (по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – ред.), после чего документы передают в зал.

На вопрос о поддержке кандидатуры Витренко в случае третьего голосования Дмитрий Разумков ответил так: "Я стараюсь быть последовательным".

Ранее сообщалось, что председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко не исключил, что кандидатура Юрия будет в третий раз предложена на должность первого вице-премьера – министра энергетики.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 28 января снова провалила назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром – министром энергетики.

Соответствующее решение поддержали 204 народных депутата при необходимом минимуме 226. В обоих случаях Разумков не голосовал за назначение Витренко из-за премии последнего за победу в Стокгольмском арбитраже над Газпромом.

17 декабря 2020 года Верховная Рада не смогла назначить Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики. Тогда проголосовали "за" только 186 народных депутатов.

21 декабря Кабмин назначил Витренко и.о. министра энергетики.

В свою очередь Президент Владимир Зеленский 25 января попросил депутатов монобильшиннства поддержать назначение Витренко на должность первого вице-премьера – министра энергетики. Он объяснил, что и.о. министра ограничен в полномочиях.

28 января Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что премьер-министр Денис Шмыгаль внес в парламент представление о назначении и.о. министра энергетики Витренко на должность вице-премьера-министра – министра энергетики.

Юрий Витренко – бывший исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины». С апреля 2019 года по июнь 2020 года возглавлял наблюдательный совет ПАО «Укрнафта». С октября 2019 года по январь 2020 года был членом наблюдательного совета Укроборонпрома.

В 2018 году наблюдательный совет "Нафтогаза" решила передать на премии 1% от суммы выигрыша в Стокгольмском арбитраже. За первое выигранное дело, касавшееся контракта на поставку газа по принципу «бери или плати» выплатили премий на сумму $ 20,7 млн (541 млн грн). Деньги получил 41 сотрудник компании из числа тех, кто прямо или косвенно был привлечен к процессу. В частности, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получил $ 7,9 млн, а коммерческий директор компании Юрий Витренко – $ 6 млн.

По материалам: Укринформ