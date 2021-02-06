МКИП планирует создать Центр противодействия дезинформации для борьбы с фейками РФ

06.02.2021 21:06

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики Украины планирует создать Центр противодействия дезинформации, чтобы иметь возможность эффективно отвечать на фейки со стороны России.

Как передает Укринформ, об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью изданию "Обозреватель".

"Если мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации – работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации. Хотя масштабы могут быть большими. Именно президент на трибуне ООН отмечал о необходимости создания в Украине международного хаба, поскольку мы, как говорят, фронтьер на стыке двух миров – западной и российской цивилизаций. Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия с привлечением наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками – и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агресор. Поэтому создание Центра противодействия дезинформации – только начало", – сказал Ткаченко.

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Он отметил, что подобные центры существуют в разных странах.

"На сегодняшний день и в Брюсселе есть большой центр натовский, и в Финляндии есть такой центр, и, кажется, в Чехии, в балтийских странах. Такие центры занимаются скорее освещением того, что является фейками и является дезинформацией. Не прямым запретом, а освещением, демонстрацией того, чем они являются", – отметил министр.

Хороший пример, по его мнению, – создание онлайн-музея российской пропаганды: "То есть мы показываем, что, собственно, является дезинформацией, помогаем (с примерами) людям разобраться, почему, выстраиваем причинно-следственную связь – и доказываем, что они имеют дело с дезинформацией".

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Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно для противодействия России в информационной войне, Ткаченко отметил, что Украина не может действовать симметрично Кремлю и создавать армию ботов, которые будут писать и распространять определенные месседжи. "Нам нужно отвечать асимметрично: показывать и освещать. Так, как европейцы. Они говорят: вот эти аккаунты – боты. Эта информация ложная – и вот аргументы. То есть это оперативно-просветительская работа", – сказал он.

Министр убежден, что людей также нужно научить самостоятельно выявлять ложные сообщения и проверять информацию, чтобы это стало привычкой.

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"Не надо предлагать людям ботов. Надо дать им в руки "удочку"- знание, как им самим бороться с информационным террором, как отличать зерна от плевел. Это же элементарно. Когда вы заходите в Фейсбук и видите какую-то информацию – что вы делаете? лично я, учитывая журналистский опыт, всегда делаю два клика мышкой, чтобы проверить источники. Все. Этого достаточно в большинстве случаев. Когда практика проверять информацию войдет в привычку (так же, как привычка чистить зубы) – пропагандисты страны-агрессора или любые другие создатели фейков будут иметь дело не с другой армией ботов, а с миллионами сознательных граждан. Граждан, на которых такие примитивные инструменты не работают", – заявил Ткаченко.

Как сообщал Укринформ, в июле 2020 года в Министерстве культуры и информационной политики начали работу над всеукраинским проектом медиаграмотности.

По мнению министра, проект должен быть с широким покрытием, охватывая как можно большую часть населения, для разной аудитории – от детей до взрослых.

Предполагается обучение не только для школьников и студентов, но и учителей и преподавателей, интеграция будущей программы медиаграмотности в гуманитарный блок и внесение дополнений в нормативно-правовую базу.

Менеджером общенационального проекта по медиаграмотности стала журналистка Валерия Ковтун.

По материалам: Укринформ