Для санкций против трех телеканалов были железобетонные причины – Президент

Обновлено

05.02.2021 19:11

Укринформ

Президент Владимир Зеленский выступает против всякой цензуры и уверяет, что на введение санкций против трех телеканалов – Newsone, ZIK и «112» – были весомые причины.

Об этом он сказал в новом влоге, опубликованном на странице главы государства в Фейсбук, сообщает Укринформ.

"Мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить что я, человек, отдавший более 20 лет жизни телевидению, введу решение СНБО против трех телеканалов. Согласитесь, звучит дико. А не кажется ли вам, что я, человек, которого часто просили ранее "это не говорить", "про это не шутить", "про это не вспоминать", человек, которому запрещали концерты, запрещали его фильмы, запрещали сериалы, который ненавидит цензуру и знает, что такое защищать свободу слова, и если при всем этом я принял такое решение, то значит, это были весомые, железобетонные причины", – подчеркнул Зеленский.

Президент напомнил, что Россия оккупировала украинский Крым и территории на Донбассе.

В связи с этим, по его словам, все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формирования и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, представляют угрозу Украине, и страна будет с ними бороться.

"Как Президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз, в том числе при помощи санкций", – пообещал глава государства.

Зеленский заявил, что в строгом соответствии с законом о санкциях, на основании предложения Верховной Рады и ее постановления от 2018 года, данных СБУ, "которые в силу понятных причин пока не могут быть озвучены", СНБО принял решение о применении санкций к собственнику телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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"И именно это главная причина прекращения вещания и единственная, а не какая-то там критика меня как Президента. Давайте честно: сегодня власти попадает от всех каналов – и от частных, и от государственных, но далеко не все каналы попадают под санкции власти. Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально вас обманывали и зомбировали", – уверил Президент.

Он отметил, что "зарабатывая благодаря войне", эти телеканалы "убеждали, что никакой войны на самом деле нет".

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"Точнее есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и граждане Российской Федерации, а что это наш внутренний конфликт, что это наша такая ссора ", – сказал Зеленський.

Президент подчеркнул, что решение СНБО "законно, логично, оправдано, а главное – оно справедливо". Также он напомнил, что это решение полностью поддержано США, ЕС, странами G7, которые, по его мнению, четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов страны.

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Как сообщал Укринформ, Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. На следующий день вещание NewsOne, ZIK и "112" было прекращено.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ