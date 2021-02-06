Дело МН17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытие неба

Дело МН17: Нидерланды не будут привлекать Украину к ответственности за незакрытие неба

Отчет

06.02.2021 16:41

Укринформ

Парламент Нидерландов обнародовал отчет о завершении дополнительного изучения фактов о незакрытии воздушного пространства над восточной Украиной на момент сбивания рейса МН17.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа в Гааге.

В отчете фонда «Flight Safety Foundation» отмечается, что отсутствуют факты, которые могли бы свидетельствовать о том, что ответственные за безопасность гражданской авиации государственные органы Украины знали или могли знать о наличии угрозы безопасности гражданской авиации над востоком Украины.

Поэтому правительство Нидерландов не видит оснований для пересмотра своей прежней позиции, а именно отсутствия убедительных юридических доказательств для привлечения Украины к ответственности по международному праву за неполное закрытие авиапространства.

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Как сообщал Укринформ, парламент Нидерландов поддержал предложение депутатов о дополнительном исследовании обстоятельств незакрытия воздушного пространства над Донбассом на тот момент, когда был сбит самолет рейса МН17.

Украинские чиновники неоднократно заявляли, что Украина действовала в соответствии с действующими на тот момент правилами ИКАО и, опираясь на анализ имеющихся рисков, сообщала о вооруженном конфликте и вводила запреты на полеты гражданской авиации. Сначала нельзя было летать ниже, чем полтора километра, затем ниже эшелона 7900 метров. 14 июля 2014 года Украина ввела запрет летать ниже 9800 метров.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит пятьдесят третьей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Фото: nltimes.nl

По материалам: Укринформ