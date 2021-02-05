Зеленский говорит, что фраза про «зеленый фашизм» его не задела

Зеленский говорит, что фраза про «зеленый фашизм» его не задела

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05.02.2021 20:04

Укринформ

Президент Владимир Зеленский заявил, что фраза народного депутата о "зеленом фашизме" в Украине его не задела и отвечать на нее он не собирается.

Об этом глава государства рассказал в новом влоге, сообщает Укринформ.

"На днях один депутат с анекдотической фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием заявил, что в Украине началась эпоха "зеленого фашизма", – напомнил Президент.

Зеленский подчеркнул, что братьев его деда Семена вместе с их семьями убили нацисты, а дед его в это время был на фронте, прошел всю войну и вернулся победителем.

"Вы хотели этой фразой задеть меня за живое? Отвечаю вам: не вышло! Я мог бы ответить вам тем же и задеть за живое вас, не стану", – сказал Президент.

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Ранее народный депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович, комментируя санкции против телевизионных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, заявил, что "фашизм в нашей стране получил свой цвет – зеленый".

Как сообщал Укринформ, Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. На следующий день вещание NewsOne, ZIK и "112" было прекращено.

По материалам: Укринформ