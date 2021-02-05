Украина в ОБСЕ: Санкционные телеканалы были инструментом гибридной войны РФ

04.02.2021 19:00

Укринформ

Телеканалы, в отношении которых украинские власти ввели санкции, финансировались из российских источников и были одним из инструментов гибридной агрессии РФ против Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает корреспондент Укринформа.

"По данным Службы безопасности Украины, есть достаточно доказательств того, что субъекты санкционирования финансируются из российских источников. Эти телевизионные каналы принадлежали к инструментарию российской гибридной войны и использовались для подрыва институтов государственной власти и гражданского общества Украины, размывания социальной сплоченности и провоцирования конфликтов на политической и другой основах, а также для оправдания временной оккупации Россией Крыма и ее вооруженной агрессии на Донбассе", – заявил дипломат.

Он отметил, что решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK, "112 Украина" и их владельца Тараса Козака принято с целью защиты национальных интересов Украины в информационной сфере. При этом оно не было поспешным, а является результатом "многолетнего обсуждения и рассмотрения".

"Эти телеканалы заполнили информационное поле Украины фейковыми новостями. Они последовательно нарушали журналистскую этику и стандарты, продвигая ложные нарративы, представляющие искаженную реальность. Введя санкции в отношении них, СНБО защитил граждан страны от разрушительного влияния финансируемой государством российской пропаганды", – отметил представитель Украины.

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Он также обратил внимание на то, что эти три телеканала неоднократно подвергались жесткой критике как со стороны большинства украинских журналистов, так и со стороны национального медиарегулятора.

"Эти телевизионные каналы можно рассматривать не только как инструменты пропаганды, но и как орудие агрессии в гибридной атаке, которую осуществляет Российская Федерация", – заявил Цымбалюк.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» было прекращено.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 февраля заявил, что законность санкций не вызывает сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур.

По материалам: Укринформ