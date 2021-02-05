Указ о санкциях против каналов Медведчука оспаривают в Верховном Суде

Указ о санкциях против каналов Медведчука оспаривают в Верховном Суде

04.02.2021 19:49

Укринформ

В Верховном Суде оспаривают Указ Президента о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций к трем телеканалам.

Об этом в Телеграме сообщает пресс-служба ВС, передает Укринформ.

"4 февраля 2021 года в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступило два иска граждан, которые оспаривают Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021«О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий (санкций)»», – говорится в сообщении.

Отмечается, что искам, которые поступили в суд, присвоены регистрационные номера дел – № 9901/22/21, № 9901/23/21.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik и их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии телеканалов.

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По состоянию на утро 3 февраля вещание этих каналов прекращено.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель заявила, что это решение СНБО принято в соответствии со статьей 5 Закона "О санкциях", постановлением Верховной Рады № 2589-VIII от 4 октября 2018 года и предложениями Службы безопасности Украины с целью защиты национальной безопасности и не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 февраля заявил, что законность санкций не вызывает сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур.

По материалам: Укринформ