В КСУ заявляют, что Тупицкий работает дистанционно

05.02.2021 12:51

Укринформ

В связи с тем, что сотрудники Управления госохраны не пускают председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого на рабочее место в помещение суда, он выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы.

Об этом говорится в ответе КСУ на информационный запрос Укринформа.

«В связи с недопущением председателя Суда сотрудниками Управления государственной охраны Украины в рабочий кабинет, нынче Тупицкий А.Н. выполняет служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которая в Конституционном Суде Украины введена на период действия карантина», – говорится в документе.

При этом в суде указали, что указ Президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины" от 29 декабря 2020 года не лишает Тупицкого статуса судьи Конституционного Суда.

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«Также учитывая законодательно предусмотренную процедуру избрания председателя Суда, упомянутый указ Президента Украины не влечет отстранение Тупицкого А.Н. от должности председателя Конституционного Суда Украины», – уточняется в сообщении.

Таким образом, как заявили в КС, выполнение председателем Конституционного Суда дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений объема трудовых прав, а также предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные законодательством Украины.

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Как сообщалось, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение глава государства принял «после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса генерального прокурора».

Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление о недопустимости несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

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19 января Управление госохраны сообщило, что не допустило Тупицкого в здание КС в соответствии с запросом Государственного бюро расследований. В ГБР заявили, что Тупицкий препятствует расследованию производства в отношении него.

Сам Тупицкий вызвал на место события правоохранителей вследствие препятствования выполнению им служебных обязанностей.

1 февраля стало известно, что в Верховный Суд поступил иск Тупицкого, в котором он оспаривает указ Президента об отстранении от должности судьи КС.

3 февраля Верховный Суд отказался открывать производство по отстранению главы КСУ.

По материалам: Укринформ