Стефанчук закрыл Раду – следующее заседание 16 февраля

05.02.2021 13:50

Укринформ

Первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук закрыл заседание парламента в пятницу, 5 февраля.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"Пленарное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым", – сказал Стефанчук.

Первый вице-спикер напомнил, что на следующей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях.

Очередное пленарное заседание состоится во вторник, 16 февраля.

Как сообщал Укринформ, в пятницу, 5 февраля, народные депутаты во время Часа вопросов к правительству заслушали информацию министра здравоохранения Максима Степанова о результатах проведения карантинных мероприятий в январе 2021 года и о выполнении плана вакцинации населения Украины от СOVID-19.

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Парламентарии также одобрили законы "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования" (№4489-1) и "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме" (№3623).

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В повторном втором чтении был принят закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины относительно совершенствования системы органов Антимонопольного комитета" (№3132).

По материалам: Укринформ