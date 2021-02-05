Разблокировка большой приватизации повысит эффективность управления – Устенко

04.02.2021 21:37

Укринформ

Разблокировка большой приватизации, предусмотренная принятым сегодня за основу законопроектом, позволит уменьшить коррупционные риски и повысить эффективность управления активами.

Об этом заявил советник Президента по вопросам экономики Олег Устенко в эфире парламентского телеканала «Рада», передает Укринформ со ссылкой на Офис Президента.

«Приватизация в условиях Украины – это, с одной стороны, меньше вмешательства государства в жизнь бизнеса, если речь не идет о каких-то серьезных крупных монополиях, хотя и там есть вопросы … Но с точки зрения увеличения эффективности это правильное действие. С точки зрения борьбы с коррупцией – это тоже правильное действие. Если мы говорим о государственной собственности, то, как правило, это не только неэффективный менеджмент, но и источник для коррупции», – отметил Устенко.

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Советник Президента напомнил, что в 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд грн.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 4 февраля приняла в первом чтении законопроект №4543 "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения "Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации".

Документ предусматривает отмену запрета на проведение аукционов по большой приватизации, которая была установлена ​​в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

По материалам: Укринформ