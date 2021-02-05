Рада заслушает Степанова о результатах усиленного карантина и план СOVID-вакцинации

Рада заслушает Степанова о результатах усиленного карантина и план СOVID-вакцинации

05.02.2021 09:10

Укринформ

Верховная Рада в ходе часа вопросов к правительству в пятницу заслушает информацию о результатах проведения карантинных мероприятий, введенных правительством в январе 2021 года, и о выполнении плана вакцинации населения Украины от СOVID-19.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует повестка дня, опубликован на сайте Верховной Рады.

Час вопросов к правительству состоится в начале заседания. Выступить с докладом должен министр здравоохранения Максим Степанов.

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение во втором чтении законопроекта №4489-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О высшем образовании" относительно обеспечения процедуры избрания руководителя учреждения высшего образования".

Во втором чтении также запланировано рассмотрение проекта закона №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

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Народные депутаты намерены рассмотреть в первом чтении законопроект №4318 "О внесении изменений в Закон Украины "О культуре" относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг".

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Среди предусмотренных к рассмотрению вопросов – проект закона №4361 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно расширения круга лиц, которые могут претендовать на поступление на государственную службу".

По материалам: Укринформ