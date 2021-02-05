Позиция ЕС по Украине на переговорах с Россией должна быть твердой – Макрон

Позиция ЕС по Украине на переговорах с Россией должна быть твердой – Макрон

04.02.2021 23:55

Укринформ

Позиция Евросоюза в отношении Украины на переговорах с Россией должна быть твердой и единой.

Такое убеждение высказал президент Франции Эмманюэль Макрон во время онлайн-дискуссии по случаю открытия Европейского центра Атлантического совета (г. Вашингтон), передает собственный корреспондент Укринформа.

«В критических ситуациях, которые заходят в тупик, касаясь Украины, а также Навального, чрезвычайно важно быть твердыми и иметь полную солидарность», – отметил Макрон.

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По его мнению, в других вопросах, касающихся отношений с РФ, европейская сторона должна вести всеобъемлющий диалог.

«В этом очень чувствительном регионе, я имею в виду Украину и Беларусь, нам необходима политическая дискуссия с Россией … Когда я смотрю на результаты предыдущей стратегии относительно Украины, а также нынешней – в отношении Беларуси, – то эти результаты не являются положительными. Мы должны восстановить основы дискуссии в отношении этих стран», – заявил президент Франции.

Говоря о своей политике, направленной на восстановление и продолжение диалога с Россией, Макрон отметил, что Европа и РФ имеют общую историю и культуру, являются географическими соседями.

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По его словам, невозможно установить мир и стабильность на Европейском континенте, не ведя переговоров с РФ.

«По разным причинам, главным образом в связи с агрессивностью России и расширением НАТО, мы создали ситуацию, когда наши границы продвинулись максимально на восток, однако это не уменьшило конфликтность и угрозы на этих границах. Я считаю, что в перспективе следующих десятилетий необходимо четко сформировать общие подходы, касающиеся развития мира и безопасности на всем континенте», – заявил Макрон.

Фото: ЕРА

По материалам: Укринформ