Послы G7 на встрече с Разумковым акцентировали на важности реформирования ВСП

Послы G7 на встрече с Разумковым акцентировали на важности реформирования ВСП

05.02.2021 10:46

Укринформ

Послы стран «Большой семерки» во время встречи с Председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым акцентировали на важности комплексной судебной реформы, охватывающей и Высший совет правосудия.

Как передает Укринформ, об этом сообщается в Твиттере британского председательства в группе послов G7.

«На встрече с Дмитрием Разумковым послы G7 были рады услышать о планах Верховной Рады о поддержке реформ в этом году. Они подчеркнули важность и непременность комплексной судебной реформы, которая также охватывает Высший совет правосудия, для развития Украины», – говорится в сообщении.

Послы также подчеркнули необходимость усиления антикоррупционных институтов и мероприятий. Они высоко оценили положительные шаги в вопросе реформы Службы безопасности Украины и выразили надежду на их завершение и внедрение для повышения стойкости Украины

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Как сообщалось, Верховная Рада 2 февраля приняла в первом чтении законопроект №4229 "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и Закон Украины "О Высшем совете правосудия" относительно завершения конкурсных процедур на занятие должностей судей местных судов. Этим законопроектом предлагается частично решить проблему «кадрового голода» в судебной системе путем разблокирования и завершения конкурсных процедур, объявленных предыдущим составом Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС), а также путем проведения конкурса для кандидатов, которые, несмотря на прохождение всех стадий отбора, определенных законодательством, по независящим от них причинам не были назначены судьями.

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Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас 3 февраля на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС назвал «тревожным» развитие событий в Верховной Раде вокруг законопроекта №4229 и напомнил, что Евросоюз вместе с партнерами из "Большой семерки" и Венецианской комиссией выступил с четкой позицией о необходимости реформировать Высший совет правосудия как институт, который должен быть в центре судебной реформы.

По материалам: Укринформ