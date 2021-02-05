МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых выслала Россия

МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых выслала Россия

05.02.2021 21:29

Укринформ

Министерство иностранных дел Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия выслала за "участие в акциях" 23 января в Петербурге и Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Как передает Укринформ, об этом говорится в сообщении МВД Украины в Твиттере.

"МИД Украины выражает солидарность с дипломатами ФРГ, Швеции и Польши, которых Россия высылает по надуманным причинам. Решение РФ противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств согласно международному праву", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, МИД России объявило персонами non grata дипломатов из Швеции, Польши и Германии за "участие в акциях" 23 января в Петербурге и Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Читайте также: Берлин не оставит без ответа депортацию дипломатов из России – Маас

По возвращении в страну российский оппозиционер Навальный, ранее отравленный в России «Новичком», был задержан 23 января. После этого в РФ прошла волна протестов гражданского общества.

2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Таким образом, российский оппозиционер должен отбыть три с половиной года лишения свободы, за вычетом срока, проведенного под домашним арестом (около 10 месяцев).

По материалам: Укринформ