Инициативой импичмента Зеленскому ОПЗЖ пытается спровоцировать кризис в государстве – Мендель

04.02.2021 19:39

Укринформ

Представители партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" инициативой импичмента Президенту Украины Владимиру Зеленскому пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис в нашей стране, что характерно для идеологии этой партии.

Об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Президента Юлия Мендель, передает Укринформ.

"На ком-то шапка горит. За закрытие пророссийской пропаганды, что подрывает политику Украины и наш путь в ЕС, ОПЗЖ требует импичмента Президента. Такой инициативой они пытаются внести раскол и спровоцировать внутренний кризис, что характерно для идеологии этой партии", – написала она.

По словам пресс-секретаря Президента, "прежде всего решение закрыть пропагандистские медиаплатформы – коллегиальное и широко поддержано украинским обществом".

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Мендель отметила, что коллегиальное и справедливое решение о санкциях, которое было принято СНБО в отношении нескольких телеканалов и введено в действие указом Президента, абсолютно законное и соответствует действующей Конституции и действующему Закону Украины «О санкциях».

"В основе этого решения – конкретные предложения Верховной Рады и Службы безопасности о применении санкций. Было предсказуемо, что ОПЗЖ попытаются спасти активы одного из соруководителей этой политической структуры. Мы и не ожидали, что ОПЗЖ начнет заниматься национальными интересами Украины и защищать Украину от пропагандистской агрессии России. Ожидать такое было бы странно. Поэтому расцениваем заявления ОПЗЖ в ответ на решение СНБО о санкциях как риторическое и пиарное прикрытие защиты активов руководителе этой политической структуры", – отметила Мендель.

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Она подчеркнула, что на самом деле в этом случае импичмент – "это чисто пропагандистская инициатива, рассчитанная на раздувание скандала вокруг темы, которая точно вызвала положительную реакцию и объединение общества".

"Кстати, напомним руководству ОПЗЖ, которое было касательное к власти Украины на протяжении 30 лет и которое, как черт ладана, боялось такого инструмента, как импичмент, что именно нашей политической командой был принят закон об импичменте Президента. Но мы дали этот инструмент обществу явно не для того, чтобы его использовали, пытаясь помочь России восстановить пропагандистские инструменты в Украине ", – уточнила пресс-секретарь главы государства.

Мендель акцентировала, что не стоит отождествлять свободу слова и произвола пропаганды "и тем более за деньги и в интересах государства-агрессора и оккупационных структур".

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"Если ОПЗЖ хочет попиариться с использованием темы импичмента, то это их право как политической силы. Однако все общество видит, что они просто используют эту риторику и этот пиар ради очень циничного и корыстного интереса – спасения активов одного человека ", – сообщила она.

Как сообщал Укринформ, 3 февраля, глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук сообщил, что его партия проведет внеочередной съезд из-за решения о введении санкций против народного депутата от этой политической силы Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина».

Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne, Zik и их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов.

По состоянию на утро 3 февраля, вещание этих каналов прекращено.

По словам пресс-секретаря Президента Юлии Мендель, введение санкций в отношении Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов – с их финансированием из России.

Она также заявила, что блокирование этих каналов не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, потому что они стали инструментом пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора. Мендель уточнила, что каналы заблокированы с целью защиты национальной безопасности.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 3 февраля заявил, что законность санкций не вызывает никаких сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур.

По материалам: Укринформ