Данилов: Украина – не окончательная цель в информационной войне, Путин хочет расшатать Европу

05.02.2021 17:20

Укринформ

Большое количество российских телеканалов в странах Евросоюза представляет серьезную опасность, ведь в информационной войне Украина не является окончательной целью, Путин стремится к переформатированию ситуации во всей Европе.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время онлайн-дискуссии Киевского форума «Санкции против российской пропаганды», сообщает корреспондент Укринформа.

«Российские нарративы в этих странах (ЕС – ред.) настолько мощно сейчас распространяются, что мы даже не можем себе представить: в каждой гостинице, в каждых кабельных сетях сегодня сидят российские телеканалы на всей территории Евросоюза. Причем если вы сделаете мониторинг что они там кричат ​​- это просто сплошной ужас …. Я бы вернул нас к выступлению господина Лаврова, когда он сказал, что они защищают сейчас не россиян, а защищают русскоязычных. И поэтому продвижение на русском языке в эфире для них это является ключевой фундаментальной вещью, которой они сейчас занимаются по всем странам без исключения. Это очень опасная ситуация для всех стран», – заявил Данилов.

Он также отметил, что молчаливая позиция Европы, которая не реагирует на пропагандистскую экспансию России, не удивительна, если вспомнить 1939 год. Вместе с тем, не следует забывать о последствиях такой политики.

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«Я могу сказать, что, на мой взгляд, именно Европа находится в очень сложном и опасном положении относительно того, чем дальше будет заниматься Путин. Для него наша страна не является окончательной целью, для него есть полное переформатирование всей ситуации, имеющейся в Евросоюзе. Для него есть переформатирование ситуации, чтобы он был посажен за стол США-Россия, условно говоря добавить Китай – вот три страны, которые будут решать, что будет в мире. Это его задача, которую он не снимает с повестки дня, поэтому ему нужно качать Европу», – считает секретарь СНБО.

Комментируя обвинения Украины в вопросах коррупции, Данилов обратил внимание на то, что эта проблема существует во многих странах ЕС, «которые питаются за счет денег«Газпрома»».

«Члены, входящие в Евросоюз, если посмотреть где находятся «газпромовские» средства, в каком количестве это происходит – это может быть вопрос», – заявил руководитель Совбеза.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» прекращено.

Зеленский отметил, что решение о введении санкций против трех телеканалов является сложным, однако подчеркнул, что борьба за независимость является борьбой в информационной войне за правду и европейские ценности.

3 февраля Владимир Зеленский во время встречи с послами стран «Большой семерки» и ЕС проинформировал их о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

Глава государства заверил иностранных дипломатов, что ни в коем случае речь не идет о наступлении на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности.

По материалам: Укринформ