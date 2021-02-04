В Украине создадут Единый портал для обличителей коррупции – Рада приняла закон

04.02.2021 13:13

Укринформ

Верховная Рада приняла закон об организации Единого портала сообщений обличителей коррупции.

Как передает корреспондент Укринформа, принятие во втором чтении и в целом проекта Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты обличителей" (№3450), которым предусматривается создание Единого портала для сообщений обличителей коррупции, поддержали 253 народных депутатов.

"Проект закона разработан с целью организации Единого портала сообщений обличителей и закрепления гарантии правовой защиты обличителей исключительно через адвокатов системы бесплатной правовой помощи", – говорится в пояснительной записке.

Читайте также: В ЕС ждут от Украины дальнейших шагов по борьбе с коррупцией – Маасикас

Принятый документ вносит изменения в Закон "О предупреждении коррупции», которые создают правовую основу для осуществления сообщений обличителей через Единый портал сообщений, что будет способствовать надлежащему и качественному упорядочению процедуры рассмотрения сообщений о коррупции.

Единый портал позволит обеспечить: высокие стандарты защиты информации, получаемой от обличителей; единый подход к обработке сообщений; уменьшит риски несанкционированного доступа к сообщениям, получаемым от обличителя; значительную экономию средств государственного бюджета.

Также закон вносит ряд взаимосогласованных изменений в Закон "О предупреждении коррупции», Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс административного судопроизводства Украины, которые будут гарантировать реализацию права обличителей на защиту в судах со стороны адвокатов системы бесплатной правовой помощи.

Читайте также: Закон про обличителей коррупции: суд защитил врача, заявившего о действиях руководителя

Предполагается, что сообщение обличителя должно содержать фактические данные, подтверждающие совершение коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, которые могут быть проверены. Обличитель должен объяснить откуда ему стали точно известны данные о совершении коррупционного правонарушения или правонарушения, связанного с коррупцией.

Авторы ожидают, что принятие закона обеспечит создание эффективной и защищенной системы получения, обработки и учета сообщений о коррупционных, связанных с коррупцией правонарушениях, а также других нарушениях Закона "О предотвращении коррупции".

Как сообщал Укринформ, 17 октября 2019 года Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции "относительно обличителей коррупции". Закон вступил в силу с 1 января 2020 года. Им были внесены изменения относительно определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты, обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции.

По материалам: Укринформ